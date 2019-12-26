«Стало намного просторней!» Маленьких пациентов пермской краевой детской больницы ждет много нового

- Дочка сначала немного побаивалась идти в поликлинику, а теперь, видите, у нее даже настроение поднялось! - показывает Владимир Анатольевич на семилетнюю Настю.

Девочка с любопытством разглядывает и читает надписи на красивых табличках, стоя у празднично наряженной новогодней елочки.

Пермская краевая детская клиническая больница накануне Нового года встретила маленьких пациентов и их родителей в обновленном виде. На этой неделе здесь состоялись сразу две торжественных церемонии, на которые пригласили заместителя министра здравоохранения Пермского края и представителей общественных организаций Прикамья.

Проект «Новая поликлиника» в действии

По-новому теперь выглядит, в частности, холл консультативной поликлиники. Здесь расположились регистратура, зона ожидания, гардероб, лаборатория, кабинеты ультразвуковой диагностики.

- Входная группа стала намного удобнее для посетителей, в том числе для пациентов с ограниченными возможностями, - показывает заведующая консультативной поликлиникой КДКБ, главный внештатный педиатр Пермского края Юлия Богоявленская. - Полностью обновлена регистратура. Теперь она не отгорожена от людей стеклянной перегородкой и стала намного доступней. Кроме того, цифровые технологии позволяют оперативно получить необходимую информацию.

В холле поликлиники не скапливаются очереди из пациентов.Фото: Василий Вахрин

В холле организовали комфортное место, где можно оставить коляску, значительно расширен гардероб. В зоне ожидания появились удобные диваны, современные пеленальные столики.

- Да и вообще стало намного просторней! - отмечают родители маленьких пациентов. - И навигация очень удобна: посмотришь на таблички и понимаешь, куда тебе следует обращаться.

В просторном холле лечебного учреждения не скапливаются очереди. Хотя поток посещений в нем весьма внушительный. За этот год в консультативной поликлинике помощь получили более 100 тысяч маленьких пациентов, в смену врачи проводят до 360 приемов. На базе медучреждения функционирует сурдологическое отделение, медико-генетическая консультация, эндокринологический консультативный центр, в составе которого работают койки дневного стационара, офтальмологический центр, дневной стационар по профилю «неврология» для проведения ботулинотерапии.

- Мы постоянно заботимся о том, чтобы повышалась доступность пациентов к медицинскому обслуживанию, - объяснил главный врач Краевой детской больницы, доктор медицинских наук Дмитрий Антонов. - При необходимости проводим рабочие субботы - выходят на прием врачи-специалисты с целью снизить сроки ожидания консультативных приемов. Регулярно отправляется в территории края наша Выездная поликлиника. За этот год наши специалисты совершили 52 таких выезда, на которых осматривали пациентов и консультировали врачей. В нашей больнице в этом году был проведен большой объем работ по капитальным ремонтам. Только на обновление холла поликлиники из краевого бюджета было выделено 2 миллиона рублей. Все было сделано с учетом требований проекта «Новая поликлиника». Теперь все помещения стали максимально удобны и доступны для пациентов. Все сделано красиво и качественно.

Напомним: проект «Новая поликлиника» стартовал в Прикамье в начале апреля 2017 года. Он был инициирован губернатором Пермского края Максимом Решетниковым и призван сделать поликлиники удобными и комфортными для пациентов, повысить доступность медицинской помощи для населения.

- При поддержке краевых властей мы реализовали ряд проектов, направленных на качество и доступность медицинской помощи детям всего края, пополнив ряды «бережливых поликлиник», - отметила Юлия Богоявленская. - Например, у нас появилась возможность оптимизировать работу регистратуры, сократить ожидание пациента в очереди и его пребывание в поликлинике.

Отделение в теплых тонах

Полностью обновились к Новому году после реконструкции и помещения педиатрического отделения, где проходят лечение самые маленькие пациенты с непростыми диагнозами.

В отделении стало просторней.Фото: Василий Вахрин

- Мы открыли после глобального капитального ремонта отделение педиатрии раннего возраста. Оно было отремонтировано благодаря поддержке краевых властей и при финансовой помощи компании «ЛУКОЙЛ», - отметил Дмитрий Антонов. - Раньше тут, что и говорить, все выглядело довольно скромно. Теперь здесь будут лечиться в современных условиях дети первого года жизни с наиболее сложной соматической патологией. В год через это отделение проходит более 730 детей. Для многих из них лечение занимает продолжительное время, поэтому комфортная обстановка для маленьких пациентов и их родителей вдвойне важна.

Обновленное отделение оборудовано самыми современными системами жизнеобеспечения. В одноместных, двухместных и четырехместных палатах сделана нижняя ночная подсветка, в каждой установлены по два умывальника, один из которых предназначен для гигиены малыша, появилась новая удобная мебель. Кроме того, теперь на этаже есть удобная комната для медицинского персонала. Стены всех помещений отделаны качественной плиткой с гармоничной расцветкой в теплых тонах. Установлена система вызова медперсонала непосредственно из палат!

Уютная палата для маленьких пациентов.Фото: Василий Вахрин

- В лечебном процессе есть три важных составляющих, - отметил заместитель министра здравоохранения Пермского края Михаил Суханов. - Это квалифицированные врачи. Это новые технологии. И это качественные помещения, в которых пациентам комфортно получать лечение. Это очень важно для их выздоровления. На третьем уровне в Краевой детской больнице оказывается высококлассная специализированная помощь. Сюда попадают дети с самыми сложными диагнозами. Их родителей интересует, в каких условиях будут лечиться дети. Вот эти бытовые условия очень важны, особенно если родители с детьми пребывают в лечебном учреждении подолгу. Продуманная компоновка предполагает комфортное пребывание. Это очень важно в лечении. Мы пропагандируем такой подход. Это не первое отделение, которое подобным образом было отремонтировано в этой и других больницах Пермского края. Обновление медицинских учреждений будет продолжаться и в новом году.