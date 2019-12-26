2019-12-26T14:30:02+03:00
Конкурсы и тесты

Подведены итоги конкурса "Подарок для мамы"

В нем приняли участие более 30 ребят
Елена КОНОВА
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Конкурс шел больше месяцаКонкурс шел больше месяцаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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25 декабря мы завершили конкурс "Подарок для мамы". Борьба за призовые места была нешуточная. Участники конкурса - а их было более 30 - активно просили своих друзей и родственников проголосовать за них.

Первое место в конкурсе занял Даниил Рябов со своим плакатом "Пусть всегда будет мама". Второе место у Даниила Данилова. Он своими руками смастерил поделку из коробки. А на третьем месте у нас Марианна Клюквина со своим рисунком. Призеры получат призы от наших партнеров. Но без подарков не останутся и все остальные участники конкурса! Ждем всех на награждение в понедельник в 15.00.

Благодарим наших партнеров:

Надежный застройщик АО "Пермглавснаб"

Семейный центр развлечений "Планета роллердром" в ТЦ "Разгуляй"

ПДНТ «Губерния» и сказочная деревня «Морозовка»

Студия красоты и здоровья "РОЗ"

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