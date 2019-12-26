2019-12-26T10:59:24+03:00
Общество

В Перми состоялся новогодний бал для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из малообеспеченных семей

«ЛУКОЙЛ» проводит это мероприятие уже более 10 лет
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Фото пресс-службы предприятияФото пресс-службы предприятия
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Вот уже более десяти лет пермские нефтепереработчики дарят ребятам зимнюю сказку. И каждый раз это мероприятие вызывает особый трепет и желание дарить больше добра и тепла тем, кто в этом особенно нуждается.

Новогодний бал для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из малообеспеченных семей Индустриального района лукойловцы проводят ежегодно. В этом году праздник кардинально отличался от стандартного утренника. Фойе дворца культуры имени Ю.А. Гагарина превратилось в настоящую мастерскую, где юные помощники преодолели массу интересных и полезных заданий: делали открытки, строили каменные башни, выполняли упражнения на ловкость, и в итоге помогли Деду Морозу. Настоящий зимний квест подготовили и организовали для ребят волонтеры инклюзивного центра «Дружный». Ребята уже более десяти лет работают с особенными детьми.

Фото пресс-службы предприятия

Фото пресс-службы предприятия

- Мы придумали для ребят разные активности: спортивную, тактильную, на мелкую моторику. Предусмотрели особенности ребят. Например, детям с синдромом Дауна надо несколько разных заданий, так как им необходимо часто переключаться. Поэтому на каждой станции предусмотрены несколько разных видов деятельности, - рассказал менеджер инклюзивного центра Денис Гетман. – Дети с особенностями так же любят играть, веселиться и мы рады, что сегодня смогли им подарить этот праздник.

В творческой мастерской ребята изготавливали значки, новогодние поделки и открытки. В мастерской развлечений - играли в интеллектуальные игры. В спортивной - выполняли упражнения. А еще пробовали различные виды терапии. Проведение подобных мероприятий в районах и муниципалитетах присутствия компании - важная часть работы прикамских нефтяников.

Фото пресс-службы предприятия

Фото пресс-службы предприятия

Вера МАРТЫНЮК, помощник генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез»:

- «ЛУКОЙЛ» - это социально-ориентированная компания и это часть той социальной работы, которую проводит наша компания в регионе. Надеемся, что в этот раз им тоже все понравится, они будут довольны и получат подарки долгожданные, окунуться в мир волшебства и Новый Год обязательно наступят.

Фото пресс-службы предприятия

Фото пресс-службы предприятия

Пройдя все испытания, ребята спасли подарки и вернули всем нам праздник. В честь наступающего Нового года спели с Дедом Морозом его любимую песню «В лесу родилась елочка».

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