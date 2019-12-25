Врачи рассказали, как правильно питаться после новогодних праздников

Новый год — особое испытание для нашего организма. Неделя постоянных застолий , отсутствие физической активности и сбитый режим дня мало кому пойдут на пользу. Поэтому сразу после праздников стоит подумать о здоровье - устроить себе разгрузочные дни. Конечно, в это понятие не входит голодание. Необходимо вспомнить про режим питания и полезные витаминами продукты.

Во время разгрузочных дней весь организм работает в щадящем режиме. Благодаря тому, что калорийность рациона снижена, активизируется обмен веществ, выводится больше шлаков и токсинов. Все это не только очищает организм, но и приводит к потере веса. Кроме этого нормализуется кислотно-щелочной баланс, снижается нагрузка на сердечно-сосудистую систему.

После праздничных застолий лучше всего:

- Употреблять больше фруктов и овощей для нормализации работы кишечника.(400-500 грамм в день)

- Выбирать продукты с низким содержанием жира.

- Воздержаться от употребления кофе, сахара и конфет.

- Убрать из рациона мучные изделия.

- Лучше всего употреблять не черный чай, а травяной.

- Включить в рацион каши. Каши на воде и насытят и не создадут проблем с весом.

- Постараться, чтобы основная часть еды приходилась на обед и завтрак, а на ужин выбирать более лёгкие продукты( овощи, фрукты, творог).

-Пить воду, лучше негазированную, в достаточном количестве

- И, конечно, стараться больше двигаться – ходить пешком, проводить больше времени на свежем воздухе, подниматься по лестнице вместо лифта.