Дневник вегетарианца: «Бабушка обманом пытается накормить меня мясом»

Я не ем мясо уже девять месяцев, и ни капли об этом не жалею. У меня есть друзья, которые тоже пытались стать вегетарианцами, но в итоге срывались и начинали снова есть колбасу и шашлыки. А я вот отлично держусь. Рассказываю о плюсах и минусах вегетарианства.

«Я была теленком, которого ведут убивать»

Я всегда любила шашлыки, печень, гуляш из говядины и куриные котлеты. И ела что-то из этого почти каждый день. Но весной я оказалась на благотворительном фестивале, где мне предложили надеть очки виртуальной реальности и выбрать животное, каким я буду - цыпленком, теленком или свиньей. Я выбрала теленка. И в этом видео меня повели на убой. Я смотрела, как меня тащат за рога куда-то за пределы загона. Вокруг мечется испуганное стадо телят, которые громко мычат и пытаются спрятаться… Я сняла очки и с того момента перестала есть мясо.

Одна из главных причин вегетарианства - любовь ко всем животнымФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Грустила без беляшей»

Я сразу решила подойти к вегетарианству с умом. Понимала, что отсутствие в рационе мяса - то есть белка и полезных веществ - может неблагоприятно сказаться на организме. Белок, например, есть в сое, бобовых и орехах, железо - в тофу, а кальций - в апельсинах. Казалось бы, надо просто заменять один продукт на другие, но первый месяц дался очень тяжело.

Во-первых, магазинов с вегетарианскими продуктами мало, в шаговой доступности от дома их точно нет. Чтобы купить тофу или сою, после работы приходилось еще куда-то ехать.

В столовой рядом с офисом нормальной еды для вегетарианца тоже нет, обед нужно было готовить с вечера и приносить с собой в контейнере. Например, делать котлеты из сои или нута. Готовить их намного дольше, чем жарить обычные котлеты. Поэтому я на какое-то время на все это забила и почти каждый день ела одни макароны.

И еще. Как это ни странно, но блюда без мяса в кафе стоят дороже. К примеру, бургер с чечевичной котлетой стоит 400 рублей, брускетта с авокадо и помидорами черри - 280 рублей. А за 300 рублей можно взять огромный полноценный бизнес-ланч.

Салат из авокадо, рукколы и помидоров - очень вкусныйФото: Василий Вахрин

Но самым тяжелым испытанием в первый месяц вегетарианства стал отказ от бабушкиных беляшей. Я их просто обожала!

А еще у меня начались проблемы с алкоголем. Раньше я спокойно могла выпить в компании бутылку вина или три бутылки пива. И на утро никакого похмелья у меня не было. Почему? Потому что я хорошо закусывала тем же мясом или какими-нибудь жирными колбасками. Как только я перестала есть мясо, от алкоголя меня просто отвернуло. Я пьянела буквально от бокала шампанского. Месяца через два это состояние, к счастью, прошло.

Перестала обжираться на ночь

Что еще изменилось? Я почувствовала какую-то легкость в теле, реже болела голова, я с удовольствием занималась спортом. Даже силовые тренировки давались легко. Ушло постоянное обжорство перед сном, когда в 11 вечера вдруг хочется съесть котлету или жирный бутерброд с колбасой.

За эти месяцы я научилась делать простые и быстрые блюда. Например, на ужин я готовлю фермерский бранч - омлет с красной фасолью и драниками. Если не лень их готовить.

А еще я очень полюбила овощи. Все, кроме стручковой фасоли, которую я ненавижу. Например, цуккини с овощами под сыром и со сметанным соусом - это нереально вкусно! И раньше я была равнодушна к грибам. Сейчас я примерно раз в неделю заказываю себе в кафе прекрасный крем-суп из лесных грибов.

В овощах содержится множество витаминов и полезных веществФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«Лена, курица – это не мясо, а птица!»

Друзья равнодушно восприняли мой отказ от мяса. Тем более, я не из тех людей, кто будет навязывать свои предпочтения окружающим. Зато мои родственники постоянно думают, что я скоро умру. В их представлении – все, что не мясо – это не еда. Ладно бы они просто тихонечко думали, но та же бабушка вечно пытается обманом накормить меня мясом. Один раз я приехала к ней в гости, и она сварила мне суп. Я стала его размешивать, но вдруг увидела кусочек курицы.

- Бабушка, это что?

- Курица.

- Я же не ем мясо.

- Лен, так курица же – это не мясо, а птица.

В следующий раз бабушка предложила мне вареники с капустой. Я беру вилку, разламываю вареник на две части и вижу там мясо.

- Ты же сказала, что они с капустой!

- Да, там есть капуста, - невинно ответила бабушка. - Это же пельмени со шпиком и капустой.

В общем и целом, за 9 месяцев вегетарианства со мной ничего плохого не случилось. Недавно сдавала анализы - все в порядке. Конечно, периодически хочется съесть куриный бульон с гренками из любимой кофейни, который я раньше так обожала. Но не съесть его - не смертельно.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

На вегетарианство лучше переходить летом

Мелконян Кристина Самвеловна, врач-гастроэнтеролог, диетолог:

- В вегетарианстве нет ничего плохого, если разумно к нему подойти. Ведь мясо - необходимый организму белок, витамины и аминокислоты. Прежде всего, необходимо пройти медицинское обследование, посмотреть, каких веществ и витаминов не хватает в организме. Также я советовала бы переходить на вегетарианство летом - и мяса не так хочется, и овощей-фруктов больше. И нужно обязательно делать это плавно - сначала отказ от свинины, затем говядины, птицы и морепродуктов. Ориентироваться надо на так называемую вегетарианскую пищевую пирамиду. В ее основе - продукты из цельных зерен, затем бобовые и орехи, овощи и фрукты, растительные масла. Их необходимо употреблять каждый день.

Основа - цельнозерновые, то есть самые важные, в верху пирамиды - масла. Ну, и выше остальные продукты, например, сладкое. А некоторые еще едят яйца, творог или сыр, например, что тоже, конечно, можно.

Чаще всего вегетарианцы обращаются в больницу из-за анемии, заболеваний ЖКТ, каких-то гормональных заболеваний. Но если примерно раз в год проходить обследование и правильно питаться, то вряд ли со здоровьем будут проблемы. Но я бы не советовала переходить на вегетарианство детям, беременным и пожилым.