Ледовые городки в Перми: когда и где откроются

Главный ледовый городок Перми откроется на эспланаде 30 декабря. Он будет посвящен легендам древней Пармы. В нем построят 20 горок в виде мамонтов, сказочных птиц, фигур пермского звериного стиля и крепостей.

Городок будет работать в выходные и праздничные дни с 10.00 до 23.00, а по будням - с 12.00 до 22.00. Если позволит погода, он простоит до 1 марта.

Но уже сейчас можно покататься на горках в ледовых городках в разных районах Перми.

В сквере Дзержинского (в треугольнике, ограниченном улицами Ленина, Екатерининской и Хохрякова) открылся ледовый городок «Навстречу Победе». Малыши могут кататься на горке «Катюша», а ребята постарше – со свистом лететь с «Паровоза». Там же залит бесплатный каток.

В сквере Розалии Землячки, в Мотовилихе, ледовый городок представляет собой «Резиденцию Деда Мороза». Здесь есть кровать Дедушки Мороза, его сани, трон и дворец, а также световые фигуры в виде оленей.

Также открыты ледовые городки возле УДС «Молот», где можно покататься с горок и на коньках, а также в саду Свердлова.

25 декабря ожидается праздничное открытие ледовых городков в Свердловском, Кировском и Орджоникидзевском районах Перми.

На площади у Дворца культуры «Урал» в микрорайоне Новый Крым ледовый городок посвящен самой новогодней сказке - «Щелкунчику». Здесь построены ледяная детская горка, лабиринт, лазалки и ледовые фигуры, изображающие сказочных героев.

В Заозерье ледовый городок откроется на площади у клуба имени Златогорского. В нем есть горка, лабиринт и ледовые скульптуры.

На площади перед ДК Солдатова городок посвящен 180-летию со дня рождения композитора Петра Ильича Чайковского. Там построены ледовые горки, лабиринты, а вокруг одного из фонтанов залит каток «Лебединое озеро». Фонтаны украшены светодиодными гирляндами, а две живые ели – светодиодными снежинками.

В Новых Лядах ледовый городок «Зимняя сказка» откроется на площади перед клубом «Юбилейный».

В пермских парках ледовые городки откроются в субботу, 28 декабря, театрализованными представлениями.

В Орджоникидзевском районе в парке культуры и отдыха имени Чехова торжественное открытие городка состоится 28 декабря в 11.30. Городок посвящен предстоящему 80-летнему юбилею района. Там будут построены две ледяные горки, лабиринт, две скульптуры для фотографирования и детская интерактивная площадка.

В саду Миндовского в Индустриальном районе ледовый комплекс «Транспорт Пермского края» откроется для посетителей 28 декабря в 15.00. В нем будет работать резиденция Деда Мороза

Ледовый городок «Животные лесов Пермского края» расположится в парке культуры и отдыха «Счастье есть» Кировского района. Здесь построят две ледовые горки, лабиринт с центральной фигурой, скульптурную композицию для фотографирования и световой тоннель. Открытие планируется 28 декабря в 18.00.