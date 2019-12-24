Куда в Перми можно бесплатно сходить в новогодние каникулы

Новогодние каникулы подчас обходятся очень недешево: поездки, подарки, развлечения… Рассказываем, на чем пермякам можно сэкономить в праздники.

Парковки

В зимние каникулы тысячи пермяков приезжают в центр города, чтобы сходить в ледовый городок на эспланаде, прогуляться по набережной или побывать в кино. Они могут смело оставлять машины на уличных стоянках. Все парковки в Перми в праздничные дни – с 1 по 8 января - будут бесплатными. В будние дни, напомним, час стоянки машины в парковочном кармане стоит 20 рублей.

Транспорт

В Пермь прибыли два новых трамвая - трехсекционный «Лев», который ходит по маршруту №11 «Микрорайон Висим - Школа №107», и односекционный «Львенок», следующий по маршруту №4 «Микрорайон Висим – станция Пермь II». До 8 января проезд на этих трамваях бесплатный.

А в новогоднюю ночь можно будет бесплатно ездить по городу на восьми автобусных и трех трамвайных маршрутах. С часа ночи до четырех утра 1 января будут ходить трамваи №5, 7, 11 и автобусы №10, 14, 20, 32, 50, 53, 68, 77.

На "Льве" можно бесплатно кататься две неделиФото: Виталий КОКШАРОВ

Катки

На эспланаде у памятника «Героям фронта и тыла» в конце декабря начнет работать бесплатный каток. Там же можно будет взять коньки напрокат, но уже за деньги. Также бесплатные катки откроются в сквере имени Субботина, около монумента «МиГ на взлете», в ледовом городке в сквере имени Дзержинского, около УДС «Молот», на площади у цирка и возле ДК Солдатова.

На муниципальных катках «Гайва» (улица Карбышева, 52), «Прикамье» (улица Ласьвинская, 1), «Юность» (улица Революции, 27), «Фаворит» (улица Репина, 69), «Спутник» (улица Мензелинская, 12), «Победа» (улица Обвинская, 9), «Молния» (улица Волховская, 26), каток у «Гознака» (улица Кавалерийская, 3а) бесплатные катания будут по вторникам, пятницам и воскресеньям с 20.00 до 22.00.

Музеи

Со 2 по 8 января можно бесплатно посетить 14 музеев. Эта акция проходит в Прикамье впервые. Куда можно свободно сходить в каникулы и что там посмотреть:

Пермская художественная галерея

Комсомольский проспект, 4

Работают выставка «Шедевры кремлевских мастерских» (6+), фотовыставка Валерия Заровнянных (0+) и проект московского художника Катерины Филимоновой «Реконструкция» (6+).

В галерее можно увидеть сокровища Кремля. Фото: Пермская художественная галерея

Дом Мешкова

ул. Монастырская, 11

Открыта выставка «Тайна клада из дома Лары» (0+).

Музей пермских древностей

ул. Сибирская, 15

Работают экспозиция «Трогонтериевый слон» (0+) и выставка минералов «Блоки мира» (0+).

Музей-диорама

ул. Огородникова, 2

Действуют диорама «Декабрьское вооруженное восстание 1905 года в Мотовилихе» (0+) и выставка «Мотовилиха в конце ХIХ – начале ХХ веков» (0+).

Подпольная типография

ул. Монастырская, 142

В музее воссоздан интерьер жилой комнаты рабочих-подпольщиков с оборудованием конспиративной типографии, где печатали листовки (0+).

Детский музейный центр

ул. Пермская, 78

Работают «Селенитовая комната» и выставка про городских животных «Соседи» (0+). В каникулы будут действовать музейные мастерские для детей.

Исторический парк «Россия - моя история»

ул. Монастырская, 2

Действуют четыре экспозиции: «Романовы», «Рюриковичи», «От великих потрясений к Великой Победе», «Россия - моя история. 1945-2016» (0+).

Музей современного искусства PERMM

бульвар Гагарина, 24

Работают выставка скульптуры «По следам Голема» (0+) и выставка-мастерская «Земля Музъем» (0+).

Музеи Пермского края

Также бесплатно в каникулы можно побывать в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка», мемориальном доме-музее Василия Каменского в Троице, Доме Пастернака во Всеволодо-Вильве, Осинском и Коми-Пермяцком краеведческих музеях и Музее политических репрессий «Пермь-36» в деревне Кучино.