Медики Прикамья: диспансеризация должна войти в полезную привычку

- Жители Пермского края начинают привыкать к тому, что необходимо регулярно проверять состояние своего здоровья, даже при отсутствии жалоб, - говорит заведующая отделом организационно-методического обеспечения профилактической работы ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики» Алевтина Коровкина. - И это должно стать нормой жизни для каждого жителя края: раз в год пройти диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр.

В самом деле, мы ведь привыкли к тому, что автомобиль полагается ежегодно предоставлять на техосмотр, а в случае необходимости проводить несложный ремонт. Так и с диспансеризацией. Человеческий организм неизмеримо сложней любой машины и тоже требует ежегодного медицинского осмотра. Гражданам такое право предоставлено государством: ежегодно проходить диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр. К тому же для прохождения диспансеризации предусмотрен дополнительный день оплачиваемого отпуска. Правда, проводится диспансеризация или профилактический медицинский осмотр с согласия гражданина.

380 тысяч прикамцев позаботились о своем здоровье

- Диспансеризацию за 11 месяцев этого года прошли более 380 тысяч жителей Прикамья, - говорит Алевтина Коровкина. - Пройдя диспансеризацию, каждый пятый житель края убедился, что не имеет хронических заболеваний, нуждающихся в диспансерном наблюдении. У каждого шестого болезней нет, но есть высокий сердечно-сосудистый риск развития заболеваний системы кровообращения. Более 60% граждан, прошедших диспансеризацию, уже имеют хронические заболевания, требующие диспансерного наблюдения у врача.

Что проверят?

Медики перечисляют основные факторы риска развития заболеваний: это повышенный уровень артериального давления, холестерина, сахара крови, избыточный вес, нерациональное питание, низкая физическая активность, курение табака, употребление алкоголя и психоактивных веществ. Эти факторы риска развития заболеваний выявляются в процессе диспансеризации. Например, известно, что ожирение и избыточная масса тела, которые так широко распространены среди жителей края, приводят к увеличению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в четыре раза, а от рака - в два раза. Курение повышает риск развития инсульта, инфаркта миокарда в четыре раза.

В рамках диспансеризации обязательно проводится анкетирование. Вопросы анкеты касаются характера питания, физической активности, вредных привычек, отягощенной наследственности, скрытых признаков заболеваний. Также во время диспансеризации проведут измерение основных параметров организма: измерят массу тела, рост, окружность талии, артериальное давление, внутриглазное давление. Кроме того, определят уровень сахара крови, холестерина, проведут общий анализ крови, ЭКГ, флюорографию легких, для женщин - осмотр гинеколога (акушерки).

Известно, что на ранних стадиях онкологические заболевания никак себя не проявляют. Поэтому одной из самых важных составляющих диспансеризации является онкоскрининг - исследования на раннее выявление рака. Ведь сегодня на начальных стадиях успешно лечится большинство видов рака. В рамках диспансеризации предусмотрено обследование на рак толстого кишечника, молочной железы, шейки матки, предстательной железы, желудка, кожи и легких. Это проведение маммографии, исследования кала на скрытую кровь, взятие мазка с шейки матки на онкоцитологию, ФГС, исследование крови на ПСА (онкомаркер на рак предстательной железы), а также осмотр кожи, слизистых, лимфатических узлов и щитовидной железы. Так, по предварительным итогам диспансеризации в крае выявили около 500 подозрений на злокачественные новообразования, около 100 случаев подтвердились.

Не менее важно не оставлять без внимания и предраковые заболевания и состояния, которые рано или поздно могут «переродится» в злокачественную опухоль.

Диспансеризация проводится в два этапа. Первый этап проводится всем гражданам, а объем исследований зависит от возраста и пола пациента. Показания к направлению на второй этап определяет врач-терапевт по результатам первого этапа.

Что посоветуют?

Диспансеризацией предусмотрено не только выявление заболеваний, но и проведение профилактического консультирования. Жителям края расскажут о факторах риска развития заболеваний и дадут рекомендации по их устранению. Тем, у кого высок риск развития состояний, угрожающих жизни, медицинские работники расскажут о симптомах (признаках) инфаркта миокарда, инсульта, объяснят, что в случае необходимости очень важно своевременно вызвать скорую медицинскую помощь.

Где и как пройти?

Для того чтобы пройти диспансеризацию (или профилактический медицинский осмотр), необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом обязательного медицинского страхования.

С мая этого года граждане от 18 до 39 лет проходят диспансеризацию один раз в три года, а в возрасте 40 лет и старше - ежегодно. На профилактический медицинский осмотр (по сути, это сокращенная версия диспансеризации) приглашаются молодые люди от 19 до 38 лет в промежутках между диспансеризацией.

Хочется отметить, что на диспансеризацию можно приходить и в вечерние часы, а также по субботам, что особенно важно для трудоспособного населения. С режимом работы поликлиники по проведению диспансеризации можно ознакомиться на сайтах медицинской организаций и Министерства здравоохранения Пермского края. Кроме того, для удобства граждан медицинские работники стараются максимально сократить время прохождения диспансеризации и количество посещений медорганизации. Также можно прийти на диспансеризацию с заполненной анкетой, размещенной на сайте ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики» www.budzdorovperm.ru в разделе «Диспансеризация».

На диспансеризацию можно предварительно записаться по телефону единой записи на прием к врачу, по телефону регистратуры поликлиники, через сайт «К врачу», через портал госуслуг или через инфоматы в холлах поликлиник.

Почему это важно?

- К сожалению, не каждый знает, что многие опасные для жизни хронические заболевания имеют скрытое течение, - говорит Алевтина Коровкина. - Поэтому у тех, кто считает себя здоровыми и не посещает поликлинику, во время диспансеризации нередко обнаруживаются опасные для жизни заболевания. Запомнился случай из практики, когда во время диспансеризации у мужчины, длительное время не обращавшегося за медицинской помощью и считавшего себя здоровым, впервые был выявлен сахарный диабет. Уровень сахара натощак у него составлял 16 ммоль/л! А это в 3 раза больше, чем у здорового человека. И таких случаев по краю немало. По предварительным итогам в рамках диспансеризации впервые выявлено около 250 случаев сахарного диабета.

Хочется особое внимание обратить на такой фактор риска, как повышенный уровень артериального давления. Многие жители края даже не подозревают о наличии повышенного уровня артериального давления, не всегда сказывающегося на самочувствии. А это прямой путь к развитию инсульта, инфаркта миокарда, других поражений сердца и сосудов.

В заключение хочется напомнить о том, что здоровье - бесценное достояние каждого человека, и призвать жителей края к повышению личной ответственности за свое здоровье. Безусловно, ведение здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, регулярное (ежегодное) прохождение диспансеризации или профилактического медицинского осмотра позволят снизить риск развития опасных хронических неинфекционных заболеваний и сохранить жизнь.