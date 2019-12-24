«Лечили от бронхита, оказалось - аппендицит». 12-летняя девочка из Прикамья чуть не умерла из-за врачебной ошибки

- Самое интересное, дочь сама дома сказала: «Мама, вызывай «скорую» у меня скорей всего аппендицит, - рассказывает Ольга, мама пострадавшей школьницы из Кудымкара. – Ребенок прочитал в интернете признаки заболевания и все понял, а врачи не могли понять этого неделю.

Гоняли из отделения в отделение

14 января 2018 года 12-летнюю Ксюшу (имя изменено по требованию законодательства,- Ред.) из Кудымкара привезли в ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа». Бригада «скорой» поставила ей предварительный диагноз «подозрение на аппендицит». В больнице девочку осмотрел хирург, ей сделали УЗИ и анализ крови, и после этого диагноз «аппендицит» исключили.

Помимо температуры и боли в животе у маленькой пациентки был кашель, поэтому ее направили в детское отделение. Но там врачи отказались госпитализировать школьницу и направили ее в инфекционное отделение Окружной больницы. Инфекционисты поставили ребенку диагноз «острый бронхит» и назначили лечить.

12-летняя девочка из Прикамья чуть не умерла из-за врачебной ошибки 00:00 00:00

Неделю - с 14 по 20 января - Ксюша находилась под наблюдением медиков. Температура держалась на отметке 39 градусов. Периодически болел живот.

- Тяжело было, когда не могли поставить диагноз: я нервничала, ребенок нервничал, - вспоминает Ольга. – Я работать не могла, так как каждый день утром-вечером ходила к ней в отделение. И у меня, и у нее стресс, головные боли, слезы… Дочка уже не справлялась, она вся измученная была, в слезах, опухшая, не могла вставать.

За это время девочку осматривали и педиатры, и гинеколог, и лор-врач, но истинную причину, вызвавшую столь тяжелое состояние, назвать никто не смог.

Вот тебе укол, иди спать, ночь на дворе

- Еще страшней было, когда мне сказали, что у дочери уже перитонит, что ей сделали экстренную операцию, и она лежит в реанимации, - вспоминает мама девочки. – Дочке резко стало плохо около двух часов ночи, она еле дошла до медсестры, чтобы сказать, что у нее болит живот и температура выше 39. Но врач даже не осмотрел ее, дочери поставили обезболивающий укол и отправили спать, а прооперировали лишь на следующий день в 12.00 дня. Получается, что всю ночь она провела с разорвавшимся аппендицитом, тут ведь и до летального исхода недалеко было.

Мама говорит, если бы врачи все сделали вовремя, то у Ксюши и шрам бы был маленький и ее на третий день бы уже выписали, а сейчас у девочки распорот весь живот и очень тяжело идет спаечный процесс.

- Для лечения спаек мы два-три раза в год лечение проходим, а это очень дорого, - говорит Ольга. - Вдобавок после операции у Ксюши постоянные болячки: то живот болит, то субфебрильная температура долго держится.

Еще после тяжелого хирургического вмешательства Ксюша долго не могла ходить в школу и нормально учиться. Она много пропустила и даже спустя два года девочка не перестает часто болеть.

Просила миллион получила 60 тысяч

- Мы до сих пор с содроганием вспоминаем, что нам с дочкой пришлось пережить, - объясняет женщина. - Сначала я не хотела никуда обращаться, но так как сейчас мне приходится тратиться на дорогие препараты, то я решила идти в суд.

- Перед рассмотрением вопроса о возмещении морального вреда – женщина просила взыскать миллион рублей с ответчика ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа»: 700 тысяч в пользу дочери и 300 тысяч рублей в свою пользу - суд назначил проведение судебно-медицинской экспертизы, - рассказала «КП-Пермь» ответственный по работе со СМИ Кудымкарского городского суда Екатерина Карпецкая. – Экспертиза не нашла прямую причинно-следственную связь между действиями врачей и разрывом аппендицита, эксперты выявили лишь дефекты оказания медицинской помощи. Действия врачей привели к тому, что заболевание зашло так далеко, и начался гнойный перитонит.

В связи с этим суд в разы снизил сумму морального вреда и постановил взыскать с больницы 50 тысяч рублей в пользу девочки и 10 тысяч рублей в пользу ее мамы.

- Обжаловать решение суда я, скорей всего, не буду: здоровье не вернешь, и нервы не лишние, устала я от этого всего, - махнула рукой Ольга.