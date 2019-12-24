Первыми обладателями «Премии доброты» стали художница и создатели галереи домовой росписи

В Пермском крае впервые вручили «Премию доброты» – награду получили представители некоммерческих организаций и бизнеса, а также частные лица. Первыми обладателями почетного звания стали, в частности, писательница и художница, занимающаяся с онкобольными детьми и помощник в создании галереи домовой росписи.

Вручение премии состоялось 21 декабря в «Демидково» в рамках проекта «Добрянка – столица доброты». Обладателями награды стали:

– в номинации «Верность традициям» – за сохранение и популяризацию культурного и исторического наследия – Фонд гражданских и общественных инициатив «Преображение» (город Соликамск);

– в номинации «Личное дело» – за персональные заслуги в благотворительности – почетный гражданин Добрянского городского поселения Михаил Калинин;

– в номинации «Волонтеры добра» – за организацию добровольной помощи – писательница и наивная художница Нина Горланова;

– в номинации «Событие» – ПАО «Метафракс»;

– в номинации «Продвижение культурного бренда» – Пермский филиал компании «Мобильные ТелеСистемы» за помощь в создании галереи домовой росписи в Соликамске.

Церемония награждения состоялась в рамках форума «Меценатство и благотворительность в Пермском крае» – итоговом событии проекта «Добрянка – столица доброты», победителя программы «Пермский край – территория культуры». На мероприятии эксперты сформулировали тренды развития благотворительности в регионе.

Координатор по финансированию чудес фонда «Дедморозим» Инна Бабина прогнозирует создание персональных сервисов для пожилых людей, которые позволят им гармонично реализовывать свой потенциал в обществе. Эксперт-исследователь центра ГРАНИ и Бюро гражданских компетенций Мария Оборина выделяет главным будущим направлением некоммерческих и благотворительных организаций – преодоление одиночества и исключенности людей. Представитель «Пермского землячества» Виталий Призюк считает, что в регионе появится площадка, которая поможет фондам и организациям систематизировать работу по благотворительной помощи мероприятиям и инициативам людей, например, в написании писем поддержки для получения денежных средств.

«Когда человек видит картинку со страдающим ребенком – это пугает, и он жертвует деньги, чтобы не видеть, закрыть глаза. Такая сиюминутная благотворительность уходит в прошлое. Основной тренд ближайших лет – это формат win-win, когда выигрывают все стороны процесса. Так благотворитель может стать зрителем спектакля, организаторы дают качественный продукт и эмоции, а за это человек жертвует часть своих средств», – говорит директор благотворительного фонда «Берегиня» Татьяна Голубаева .

В 2019 году фонд инициировал постановку спектакля-метафоры «Путь героя» для сбора средств на помощь онкобольным. На вручении награды Татьяна анонсировала старт нового проекта – мюзикла по мотивам песен группы Queen, премьера которого запланирована на 26 февраля.

Форум и вручение «Премии доброты» состоялось при поддержке Министерства культуры Пермского края в рамках программы «Пермский край – территория культуры».