Погода в Перми в декабре-2019: экстремальные снегопады и ледяной дождь

Жители Москвы, Питера и других городов жалуются, что из-за аномального тепла им придется встречать Новый год без снега. В соцсетях даже появляются шутливые объявления: «Продам снег по сходной цене».

А вот нам сетовать на снежный дефицит точно не придется. На этой неделе Пермь буквально завалит снегом. Мало того, ожидается ледяной дождь, который может превратить город в сплошной каток. Уже во второй раз за этот год. Что и говорить, погода в Перми в декабре-2019 не дает заскучать.

Горожане еще не забыли «ледяной понедельник» в начале ноября, когда передвигаться по улицам можно было разве что на коньках. Количество обращений в травмпункты тогда резко увеличилось. Власти пообещали извлечь уроки. Синоптики успокоили: переохлажденный дождь, который 11 ноября пролился на Пермь, явление не слишком частое.

Но, похоже, стихия решила проверить, насколько хорошо в краевом центре сделали работу над ошибками. И 24 и 25 декабря грозит устроить «ледяной вторник» и «ледяную среду».

- Ближайшие дни могут снова преподнести сюрприз в виде переохлажденного дождя и гололеда, - предупредил инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов.

По данным синоптиков, только во вторник, 24 декабря, может выпасть до половины месячной нормы осадков. Но вот что это будут за осадки, никто пока точно не знает.

- Это может быть переохлажденный дождь, а может быть и снежная крупа, и тогда гололед будет не таким сильным, - говорит руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - Во всяком случае, предпосылки для погодных катаклизмов весьма серьезные, и к ним нужно готовиться.

Экстремальные осадки закончатся только во второй половине недели. До среды столбик термометра днем будет колебаться у нулевой отметки - от 0 до -2 градусов. И только к выходным начнется постепенное похолодание: дневная температура в воскресенье ожидается от -7 до -9 градусов. Начиная со среды, осадков станет меньше.

- Но совсем сухих дней до конца недели не будет точно, - предупреждает Павел Смирнов.

Готовы ли коммунальщики к новым испытаниям?

- Мы получили предупреждение синоптиков о сильных снегопадах в ближайшие дни, - сообщили в городской администрации. - Подрядные организации будут работать в круглосуточном режиме. Перед ними поставлена задача: не только очищать тротуары и проезжую часть, но и оперативно убирать сметенный снег, чтобы не создавать неудобств для пешеходов и обеспечить безопасность движения транспорта. Противогололедными смесями будут обрабатываться лишь отдельные участки дорог, чтобы не создавать «снежную кашу». Особое внимание поручено уделять тротуарам, спускам и подъемам, маршрутам движения общественного транспорта, сложным участкам дорог, перекресткам.