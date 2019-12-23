Шесть добрячков в Добрянке и Древо рода в Пешнигорте

Всех, кто въезжает в Добрянку, с некоторых пор встречает приветливый добрячок - фигурка добродушного горожанина, выполненная местными мастерами по мотивам работ скульптора Ирины Пивоваровой.

Добрячок из ДобрянкиФото: Андрей МАТЛИН

«Добрянка - столица Доброты!» - написано на указателе этого арт-объекта. Именно так называется один из проектов, который победил в прошлом году в ежегодном конкурсе «Пермский край - территория культуры». Проводится он в рамках одноименной программы, которая стартовала в 2007 году как продолжение проекта «Пермь - культурная столица Поволжья 2006 года».

Каждый год в Прикамье выбирают трех победителей, а потом передают эстафетную палочку другим трем номинантам. В минувшие выходные в Добрянке состоялась церемонии подведения итогов реализации программы «Пермский край - территория культуры» в 2019 году и передача символов проекта «Центрам культуры Пермского края» следующего года - Чусовому, Орде и Пешнигорту.

Добрячок-рыбак хвалится пойманной щукой.Фото: Андрей МАТЛИН

В торжественной обстановке авторы проектов этого года из Добрянки, Оханска и Посада рассказали, как преобразились их поселения. Но перед этим участникам проекта и гостям города показали, что нового появилось в Добрянке благодаря проекту.

Набережная в Добянке преобразилась.Фото: Андрей МАТЛИН

Город и дальше будет преображаться

- Жители города с энтузиазмом восприняли то, что наш город по итогам ежегодного конкурса, организованного Министерством культуры Пермского края, получил звание «Центр культуры» и грант в размере 7 миллионов рублей, - рассказал глава Добрянского городского округа Константин Лызов. - Благодаря неравнодушным гражданам, народным умельцам, бизнес-партнерам, общественным организациям город буквально преобразился. В Добрянке появился музейный сквер, была благоустроена набережная в историческом центре, были установлены 6 арт-объектов - «добрячков», которые полюбились горожанам.

Кроме добрячка у верстового столба, который встречает всех у плотины, добрячки-музыканты встречают гостей у культурного центра «Орфей», перед входом в городскую библиотеку сидит с книгой Добрячок-книгочей, на набережной Камы хвалится выловленной щукой Добрячок-рыбак, на Аллее доброты прогуливается пожилая пара с собачкой, на бульваре Строителей приветствует горожан Добрячок-строитель.

Гостей встречали звуки народных инструментов.Фото: Андрей МАТЛИН

По словам главы городского округа, реализация проекта послужила импульсом для развития города. И Добрянка будет и дальше преображаться. К примеру, возобновилось строительство в городе Дворца культуры, будут благоустроены улицы в центре города, появится кольцевой маршрут для прогулок горожан.- А еще у нас благодаря проекту прошли Фестиваль сладостей и Кукольный карнавал, мы издали книгу с детскими сказками и добрянскими легендами, для взрослых выпустили книгу о добрянских благотворителях, провели научно-практическую конференцию, посвященную промышленному меценатству, - перечисляет Константин Лызов. - Кроме того, поддержку получили пять социокультурных проектов, направленных на развитие города как столицы доброты.

Праздничные гуляния на Аллее добротыФото: Андрей МАТЛИН

«Жили, живем и будем жить!»

Не только крупные города, но и небольшие поселения могут участвовать в конкурсе культурных проектов. К примеру, в будущем году на средства краевого гранта будут реализовывать свои задумки в коми-пермяцком селе.

- Пешнигорт - это родина нашего земляка, писателя Василия Климова. В свое время он вдохновил нас на создание в этом селе этнопарка «Заветный клад», - поделилась планами директор Кудымкарского районного Дома культуры Ольга Радостева. - В 2020 году в рамках проекта мы собираемся установить в этом парке три арт-объекта. Один из них будет называться «Оласо да воласо!» Это выражение можно перевести как «жили-были», но точный перевод звучит более жизнеутверждающе: жили, живем и будем жить! Для жителей Коми округа очень важно сохранять свою культурную идентичность. Два других арт-объекта будут изображать Древо рода и коми-пермяцкий календарь. Также мы установим в парке ландшафтный балкон на смотровой вышке.

На торжественной церемонии передачи эстафеты.Фото: Андрей МАТЛИН

Еще одним «центром культуры» станет Орда с проектом «Орда - территория вдохновения». Проект комплексный, но одним из наиболее интересных его направлений должно стать фестивальное. Так, в рамках направления планируется осуществление проекта «ProКачаем ремесло», включающего проведение фестиваля камнерезов и традиционного семейного фестиваля «Селенитовая комната».

А благодаря проекту «Живое сердце города» в 2020 году на улице Ленина в Чусовом состоится множество фестивальных событий и общегородских акций, начнет работать Школа городских экскурсоводов.

- Программа «Пермский край - территория культуры» направлена на реализацию в Прикамье инновационных социально-культурных проектов, развитие современного менеджмента в сфере культуры, поддержку инициатив на конкурсной основе, - подчеркнули в Министерстве культуры Пермского края. - Одним из основных направлений этой программы как раз и является организация и проведение конкурса «Центры культуры Пермского края».