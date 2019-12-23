Топ-7 современных игрушек, от которых у родителей дергается глаз

Перед Новым годом родители штурмуют магазины игрушек, чтобы положить своему чаду под елочку чего-нибудь эдакое. Выбирая яркую дорогую коробку с новомодной игрушкой, многие даже не догадываются, что запускают в свой дом «троянского коня», который если не испортит новый ремонт, то массу хлопот точно обеспечит.

Мы выяснили, какие подарки не стоит дарить ребенку. Нашими консультантами стали родители, которые уже «обожглись», купив своему сыну или дочери дурацкую игрушку.

Слаймы

- Моя 13-летняя дочка постоянно клянчит слаймы, - рассказывает мама троих детей. – Готова покупать их каждый день.

Слайм - это такая желеобразная игрушка в прозрачной пластиковой баночке, которую можно мять, рвать, резать и бросать о стену. Еще ее называют жвачкой для рук. Она продается в любом детском магазине и стоит, кстати, недешево.

Психологи объясняют, что слаймы популярны среди подростков из-за того, что они успокаивают, снимают стресс и восполняют дефицит телесного общения. В составе клей ПВА и тетраборат натрия, а в качестве вспомогательных – пена для бритья, пищевой краситель и блестки.

Вся сложность в том, что слайм нужно правильно хранить и использовать: играть с ним нужно только чистыми руками, чтобы не оставались микробы, а потом складывать в баночку и убирать в холодильник, чтобы слайм не засох.

Слаймы можно мять, рвать, резать и бросать о стену. Еще ее называют жвачкой для рук.Фото: Василий Вахрин

- Но где вы видели идеальных детей, которые будут все это делать? – продолжает женщина. – Однажды дочь не заметила, как небольшой кусочек желе упал на светлый пушистый ковер. Слайм высох и намертво впитался в ворс.

Кстати, к серии пачкающих игрушек можно отнести и всевозможных лизунов и монстров со слизью, столь популярных сейчас. Желеобразная субстанция, входящая в их состав, при первой же возможности или неосторожности готова испортить ваши любимые вещи.

Конструктор-липучка

Конструктор-липучка - это разноцветные шарики-репейники с глазками-носами-ушками, которые крепятся между собой по принципу липучек. Из них можно создавать различные фигурки: паучков, слоников, собачек…

- Но почему производители не написали, что эту игру ни в коем случае нельзя использовать девочкам с длинными волосами? – вспоминает свое семейное ЧП мама Виктории и Никиты. – Наш четырехгодовалый малыш, играя с конструктором, нацепил на голову старшей дочери комок колючек и немного пригладил волосы руками. Коварные репейники намертво впились в длинные волосы дочери. А дальше был настоящий ад. После каждого движения они запутывались еще больше. Дочь рыдала, что ей больно.

Женщина была готова выстричь злополучный клок волос, но потом придумала вычесывать колючки массажной расческой, используя спрей для легкого расчесывания.

Выращенные кристаллы

- Мой сын - фанат всевозможных экспериментов, - делится мама второклассника Артема. – Дома он обожает делать опыты: смешивать все, что под руку попадется: уксус, горчицу, жидкость для мытья посуды… На прошлый Новый год, чтобы направить его энергию в мирное русло, я решила подарить ему набор для выращивания кристаллов.

Мама экспериментатора выбрала самый простой вариант: готовую жидкость нужно налить в пластиковую емкость и положить туда полоску, к которой будут прирастать кристаллы.

- Ребенок был в восторге, а я нет, - объясняет женщина. – Открывать подарок сын устроился на подоконнике. И когда переливал насыщенную красную жидкость в емкость, случайно пролил немного на белый подоконник. Полностью отмыть эти пятна я так и не смогла.

Машинки на пульте управления

- Это настоящий кошмар, - в голос говорят сразу несколько мам. – У нас дома разбиты все плинтуса. Машина разгоняется и на огромной скорости врезается в стену. Результат – трещины и сколы как на машине, так и на плинтусах.

Некоторые модели радиоуправляемых машинок могут развивать скорость до 35 км/час.Фото: Василий Вахрин

И это объяснимо: дорогие радиоуправляемые джипы и внедорожники изготовлены из металла и прочного пластика. А некоторые модели могут развивать скорость до 35 км/час. От такого удара можно не только плинтус сломать, но и самому получить серьезную травму.

Кинетический песок

Развивающий мелкую моторику ребенка сенсорный и кинетический песок – хит сезона. Он сухой, но хорошо лепится, а еще приятно течет между детскими пальчиками.

- Я согласна, это крутая вещь и его очень любит моя дочка, - говорит мама трехлетней Кати. – Но последствия каждой игры с кинетическим песком мне приходится потом долго убирать. Сначала для игры я давала Кате огромную миску и усаживала ее за стол. Через 15 минут активной игры часть песка все равно оказывалась на столе и на полу. Потом мы пересели с ней на пол, но и тут столкнулись с проблемами: дочка лепит на клеенке, но отряхивает ручки и песок в любом случае попадает на пол, где застревает в трещинах ламината и в ковре.

Последствия каждой игры ребенка с кинетическим песком родителям потом приходится долго убирать.Фото: Василий Вахрин

Бейблэйды

Крошечные отверстия в линолеуме, подоконниках, домашних тазиках и горящие глаза ничего не слышащего ребенка – все это последствия увлечения блэйдами. Бейблэйды - это вращающиеся волчки, которые нужно запускать с помощью специального приспособления. Два блэйда одновременно крутятся на специальной арене, кто дольше продержится. Эта эпидемия буквально охватила младших школьников.

- Вот от этих блэйдов у меня точно глаз дергается, - говорит мама первоклассника Никиты. – Приду домой – сын с мальчишками сидит и крутит эти блэйды. Дело в том, что эта игрушка состоит из разных деталей: у нее различные наконечники и насадки. Один блэйд нападает, другой атакует. И сыну постоянно надо покупать все новые и новые блэйды.

Бейблэйды захватили умы и сердца младшеклассников.Фото: Василий Вахрин

Музыкальные игрушки

- Покупая ребенку говорящую или музыкальную игрушку, обязательно оцените громкость ее звука, - советует мама годовалого Ванечки. - Если малыш маленький, он может испугаться, ведь слуховой проход ребенка иначе усиливает шум, чем ухо взрослого.

Зато если озвученный подарок получил ребенок постарше, то родителям стоит быть готовыми к тому, что ранним воскресным утром они будут просыпаться под канонаду детских автоматов или под назойливые песенки пушистых мишек-мышек.

Дело в том, что детям не надоедают однообразные звуки и одну и ту же песенку они могут включать бесчисленное количество раз.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

«Хорошо, если подарок объединяет семью»

Психолог Людмила Кочкаева:

- Новый год – очень важный праздник для ребенка. Это взрослые встречают его по привычке, а дети всегда очень искренне ему радуются и ждут свой подарок! Беспроигрышный вариант – подарок, который сможет объединить всю семью, ведь время, проведенное вместе, - бесценно. Это может быть, например, хорошая объединяющая игра, конструктор для совместной игры или даже домашний питомец в красивой корзинке. Еще родителям важно помнить, что красивое платье, обувь или другая одежда подарками для ребенка не являются.