2019-12-20T19:07:42+03:00
Происшествия

Родители: «Какой-то мужчина раздает нашим детям розовые конфеты с никотином прямо в школе!»

Полиция Пермского района проводит проверку этой информации
Алена ОВЧИННИКОВА
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Полиция проверяет информацию о мужчине с розовыми конфетами в Култаево.Полиция проверяет информацию о мужчине с розовыми конфетами в Култаево.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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- Сегодня открыла родительский чат и обомлела: родители рассказывают, как неизвестный мужчина предлагал нашим второклассникам розовые конфетки с неизвестным веществом, скорей всего никотином, - рассказала «КП-Пермь» родительница одного из детей.

По словам родителей Култаевской средней школы Пермского района, ЧП произошло накануне вечером, 19 декабря, прямо на территории школы. Одна мама пришла забирать сына с тренировки, а тот рассказал ей, как к нему подошел какой-то неизвестный мужчина и пытался угостить его розовыми конфетами. Мальчик отказался и поспешил уйти.

Еще одна девочка переодевала в школьном тамбуре обувь, когда к ней подошел похожий по приметам мужчина. Он тоже предложил второкласснице розовую конфету. Девочка отказалась от угощения и поспешила рассказать все охраннику.

- По имеющейся у нас информации, этот мужчина находился между второй и третьей дверью в тамбуре школы, где нет камер видеонаблюдения, - пояснили «КП» в Култаевской школе. – К сожалению, на территорию сейчас может зайти посторонний человек. Раньше вход был закрыт, но родители начали жаловаться, так как многие сами приводят и забирают детей, а также помогают им переодеваться. Поэтому двери в магнитной калитке нам пришлось открывать трижды в день: утром, днем и вечером, а с другой стороны, на территорию школы можно попасть вообще свободно.

Сейчас охранники проверяют записи с камер видеонаблюдения, а школьные соцпедагоги рассказывают детям об опасности общения с незнакомыми взрослыми. Однако не смотря на тревожную ситуацию, ни родители, ни школьные педагоги так и не обратились с заявлением в правоохранительные органы.

- В отдел полиции Пермского района каких-либо сообщений о том, что в селе Култаево ходит мужчина и предлагает детям конфеты не поступало, - прокомментировали «КП» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - В настоящее время данная информация проверяется. Напоминаем, что, если вы стали свидетелем или очевидцем преступления или административного нарушения, вам необходимо сообщить об этом в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 02. Чем быстрее поступит информация о совершенном противоправном деянии, тем больше шанс задержать правонарушителя по «горячим следам».

ИСТОЧНИК KP.RU

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