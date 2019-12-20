Умилительные снимки бездомных котиков, которые снялись в новогодней фотосессии, растрогали соцсети

15 пермских котиков из приюта «Матроскин», приняли участие в новогодней фотосессии, чтобы найти себе любящего хозяина. Снимки котов и кошечек в новогоднем окружении появились на страничке приюта Вконтакте.

- Фотосессия проходила на этой неделе, - рассказала руководитель приюта «Матроскин» Галя Море. – Мы делали ее прямо в приюте, а не носили котиков в студию. Принесли, все, что необходимо для новогоднего настроения: елку, пледики, новогодние игрушки. Фотосессию фактически в одного сделала наш «котограф» Влада Аскерова.

Фото: Влада Аскерова.

Она дала котикам возможность пообвыкнуть в новой обстановке, а потом начала снимать. Большинство котов и кошечек прониклись и даже начали позировать и улыбаться на снимках, словно понимая, что решается их судьба. Хотя многие из них никогда не встречали Новый год дома, а всю свою жизнь находились на улице.

Фото: Влада Аскерова.

Сейчас на попечении сотрудников приюта «Матроскин» находятся около 70 котов и кошек.

- Мы очень надеемся, что к Новому году произойдет чудо, и большинство из них найдут себе любящего хозяина, а наш приют опустеет, - улыбается Галя Море.

Фото: Влада Аскерова.

Если вам приглянулся какой-то хвостик из новогодней фотосессии, можно забрать его, предварительно позвонив по телефону приюта (342) 286-39-98. Там же можно выбрать себе и других четвероногих любимцев, которые будут очень благодарны вам и преданы долгие годы.