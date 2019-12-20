В Перми открылись елочные базары

В Перми открываются новогодние елочные базары, где можно купить живые ели. Возле дома №15 на улице Борчанинова (чуть ниже Центрального рынка) уже можно купить живое новогоднее деревце и недорогие хвойные букеты. Для установки елочки тут продаются и подставки разного диаметра.

- Первым делом у нас всегда разбирают пихты, - говорит продавец Алевтина Дмитриевна. - Цены договорные. Если деревце красивое, пушистое, то и цена будет выше. Я здесь 17 лет работаю, у меня много постоянных покупателей, поэтому к каждому подходим индивидуально.

Базар открылся буквально на днях, поэтому выбор новогодних красавиц большой. Привезли их в Пермь из Ильинского района. Продаются здесь ели, сосны и пихты. Основной принцип: чем выше елка - тем дороже.

Самый бюджетный вариант - ели высотой до метра, их стоимость 300 рублей. Можно купить «сборные елочки», сделанные вручную из живой пихты. Они стоят долго, хорошо пахнут. Цена - от 500 до 700 рублей. Ели высотой полтора метра - по 500 рублей. Примерно такая же цена и у сосенок, но их выбор очень невелик.

«Сборные елочки» из пихты стоят долго, хорошо пахнут, их цена - от 500 до 700 рублей.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Самые пушистые и нарядные новогодние деревья - это пихты. Они всегда в цене. Не осыпаясь, пихта может простоять до двух месяцев. К тому же она имеет более насыщенный хвойный запах. Если в квартире деревце начнет сохнуть, его можно сбрызнуть водой. Пихты высотой 1,8 метра на елочном базаре можно купить за 2000 рублей.

- Знаете, как убедиться, что дерево свежее? - говорят продавцы. - Нужно разогреть край любой веточки двумя пальцами и почувствовать, чем пахнет рука. У свежей елки это будет прекрасный аромат хвои, а от старой елки ничем не пахнет.

Продаются на елочных базарах и новогодние ели во дворы. Их покупают ТСЖ. Большие шестиметровые деревья стоят до 5000 рублей.

А если ель у вас дома искусственная, то аромат праздника помогут создать еловые лапы с шишечками. Их можно купить всего за 70 рублей.

Продавцы говорят, что пермяки уже начинают покупать новогодних красавиц, но серьезного наплыва покупателей пока не наблюдается. Их ожидают в предстоящие выходные. А вот настоящий ажиотаж начнется за пару-тройку дней до наступления Нового года.

Кстати, купленную на улице елку не рекомендуют сразу с мороза заносить в тепло. Иначе она быстро потеряет свои иголки. Нужно дать ей какое-то время постоять на застекленном балконе или в коридоре, и лишь спустя несколько часов елку можно устанавливать в комнате и начинать наряжать.

КСТАТИ

Пермяки могут приобрести новогоднюю елку самостоятельно в лесничествах. Продавать их будут в ограниченном количестве - по 2 деревца на человека. Стоимость зависит от высоты деревьев:

до 1 метра - 21 рубль от 1 до 2 метров - 41 рубль от 2 до 3 метров - 61 рубль от 3 до 4 метров - 81 рубль свыше 4 метров – 121 рубль за дерево

При перевозке хвойных деревьев необходимо иметь при себе документацию, подтверждающую их легальное приобретение. С заявлением обращаться в ГКУ «Пермское лесничество» (село Култаево, улица Романа Кашина, 81, тел.: (342) 294-80-23, 294-82-98) или ГКУ «Закамское лесничество» (улица Маршала Рыбалко, 119, тел.: (342) 284-04-31, 284-04-42).