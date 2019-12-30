2019-12-30T16:10:16+03:00
Общество

В редакции "КП"-Пермь" наградили победителей конкурса "Подарок для мамы"

Остальные участники также получат призы
Елена КОНОВА
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Победитель конкурса Даниил Рябов.Победитель конкурса Даниил Рябов.
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Редакция "КП"-Пермь" при участии застройщика "Пермглавснаб" запустила конкурс "Подарок для мамы". Десятки детей со всего края при помощи родителей присылали нам свои картины, поделки, аппликации, которые они делали специально для любимой мамы. Участники конкурса активно просили своих друзей и родственников проголосовать за них. 25 декабря мы закончили конкурс и подвели итоги.

Первое место в конкурсе занял Даниил Рябов. Он и его мама часто участвуют в различных конкурсах, в том числе и в наших.

Второе место у Даниила Данилова. На награждение он приехать не смог, так что за него получил подарки папа Дмитрий.

Дмитрий, папа призера конкурса Даниила.

Дмитрий, папа призера конкурса Даниила.

А на третьем месте - Марианна Клюквина. Она приехала на награждение вместе со своей мамой.

Марианна с мамой.

Марианна с мамой.

Для остальных участников конкурса у нас тоже есть призы. Их мы вручим в нашей редакции 30 декабря до 15.00.

Благодарим наших партнеров:

Надежный застройщик АО "Пермглавснаб"

Семейный центр развлечений "Планета роллердром" в ТЦ "Разгуляй"

ПДНТ «Губерния» и сказочная деревня «Морозовка»

Студия красоты и здоровья "РОЗ"

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