"Женские тела создают пейзажи". Краснокамский завод выпустил откровенный календарь на 2020 год
Краснокамский РМЗ, который производит прицепы под брендом «Экспедиция», выпустил откровенный календарь. Это уже стало традицией. Но темы каждого календаря разные. Например, в 2018 году темой стал Чемпионат мира по футболку. А в 2017 году девушки позировали в нижнем белье в рабочей обстановке - у станков.
Фото с сайта "Прицепы "Экспедиция"
- А в этот раз мы уделили внимание деталям, именно в них кроется привлекательность календаря и качество наших прицепов, - сообщили в пресс-службе завода. - Женские тела с их волнующими и изящными изгибами создают удивительные пейзажи. На них расставлены крошечные фигурки людей, животных, предметы быта и, конечно, прицепы.
Фото с сайта "Прицепы "Экспедиция"
В пресс-службе завода уточнили, что на каждой из фотографии есть своя история. Но каждому персонажу - туристу, строителю, фермеру - для работы необходим прицеп.
Фотограф: Кирилл Корепанов. 18+.
ИСТОЧНИК KP.RU