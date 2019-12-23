2019-12-23T12:36:33+03:00
Общество

"Женские тела создают пейзажи". Краснокамский завод выпустил откровенный календарь на 2020 год

В этот раз главной темой стали детали
Елена КОНОВА
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Фото с сайта "Прицепы "Экспедиция"Фото с сайта "Прицепы "Экспедиция"
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Краснокамский РМЗ, который производит прицепы под брендом «Экспедиция», выпустил откровенный календарь. Это уже стало традицией. Но темы каждого календаря разные. Например, в 2018 году темой стал Чемпионат мира по футболку. А в 2017 году девушки позировали в нижнем белье в рабочей обстановке - у станков.

Фото с сайта "Прицепы "Экспедиция"

Фото с сайта "Прицепы "Экспедиция"

- А в этот раз мы уделили внимание деталям, именно в них кроется привлекательность календаря и качество наших прицепов, - сообщили в пресс-службе завода. - Женские тела с их волнующими и изящными изгибами создают удивительные пейзажи. На них расставлены крошечные фигурки людей, животных, предметы быта и, конечно, прицепы.

Фото с сайта "Прицепы "Экспедиция"

Фото с сайта "Прицепы "Экспедиция"

В пресс-службе завода уточнили, что на каждой из фотографии есть своя история. Но каждому персонажу - туристу, строителю, фермеру - для работы необходим прицеп.

Фотограф: Кирилл Корепанов. 18+.

ИСТОЧНИК KP.RU

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