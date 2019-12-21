Погода в Перми в декабре 2019: к вечеру внезапно похолодает до -25

То, что выходные в Прикамье будут прохладными, ожидалось и раньше, но не настолько же! Еще в пятницу СМИ публиковали прогнозы метеорологов о том, что в субботу днем в Перми может похолодать до -12, но сейчас синоптики резко изменили прогноз. Они предупреждают, что уже к восьми вечера в субботу столбик термометра может упасть до -25 градусов, а в низинах – и того больше.

- Ранее ожидалось, что морозы из Арктики к нам нагрянут в ночь на понедельник, но, судя по всему, они пожалуют раньше, - объясняет руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - И в субботу, и в воскресенье днем будет морозная погода с прояснениями. Но уже в понедельник к нам придет циклон со снегопадами и потеплением. В середине следующей недели возможны оттепели.

Синоптики не исключают, что накануне Нового года морозы вернутся, причем, опять именно в выходные. Согласитесь, становится уже какой-то забавной традицией: в праздничные дни ежимся от стужи, в рабочие – отогреваемся.

В субботу, 21 декабря, столбик термометра в Перми днем опустится до -20 градусов, к вечеру – до -25 градусов. Погода обещает быть морозной и солнечной.

В воскресенье, 22 декабря, в первой половине дня будет до – 22 градусов, к вечеру - до -23 градусов. По-прежнему будет солнечно.

На следующей неделе, в понедельник, 23 декабря, начнется потепление: к вечеру может потеплеть до -2 градусов. Во вторник, 23 декабря, столбик термометра днем в Перми может подняться до нулевой отметки. В среду, 24 декабря, вновь возможно постепенное похолодание.