2019-12-21T06:01:02+03:00
Общество

Погода в Перми в декабре 2019: к вечеру внезапно похолодает до -25

Морозы нагрянули раньше, чем ожидалось
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Надо было одеться потеплее!Надо было одеться потеплее!Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

То, что выходные в Прикамье будут прохладными, ожидалось и раньше, но не настолько же! Еще в пятницу СМИ публиковали прогнозы метеорологов о том, что в субботу днем в Перми может похолодать до -12, но сейчас синоптики резко изменили прогноз. Они предупреждают, что уже к восьми вечера в субботу столбик термометра может упасть до -25 градусов, а в низинах – и того больше.

- Ранее ожидалось, что морозы из Арктики к нам нагрянут в ночь на понедельник, но, судя по всему, они пожалуют раньше, - объясняет руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - И в субботу, и в воскресенье днем будет морозная погода с прояснениями. Но уже в понедельник к нам придет циклон со снегопадами и потеплением. В середине следующей недели возможны оттепели.

Синоптики не исключают, что накануне Нового года морозы вернутся, причем, опять именно в выходные. Согласитесь, становится уже какой-то забавной традицией: в праздничные дни ежимся от стужи, в рабочие – отогреваемся.

В субботу, 21 декабря, столбик термометра в Перми днем опустится до -20 градусов, к вечеру – до -25 градусов. Погода обещает быть морозной и солнечной.

В воскресенье, 22 декабря, в первой половине дня будет до – 22 градусов, к вечеру - до -23 градусов. По-прежнему будет солнечно.

На следующей неделе, в понедельник, 23 декабря, начнется потепление: к вечеру может потеплеть до -2 градусов. Во вторник, 23 декабря, столбик термометра днем в Перми может подняться до нулевой отметки. В среду, 24 декабря, вновь возможно постепенное похолодание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
За год число выявленных наркоманов в Прикамье выросло на 500 человек
Хоккеисты «Молота-Прикамье» проиграли в третий раз подряд
При столкновении двух автобусов в Перми окно в одном разлетелось на куски
В новом году из пермского аэропорта можно будет улететь до Еревана
Поиски пропавшей в Прикамье девятилетней девочки остановлены
Школьников - победителей олимпиад пригласили в гости к главе Перми
В Прикамье ищут пропавшую девятилетнюю девочку
В Перми выберут и наградят лучший новогодний двор
Воспитанники пермских детских садов приняли участие в конкурсе цифровых технологий
Пермские школьники станцуют на большом новогоднем балу
Стали известны подробности ЧП в пермской школе, где девочка сломала руку
Должника из Пермского края отыскали в Беларуси благодаря хобби его жены
Краевая прокуратура нашла нарушения на пешеходном переходе железной дороги
На «Азоте» поздравляют детей сотрудников
В Прикамье мужчина надругался над подростком
18-летний житель Прикамья ограбил пенсионерку, чтобы купить любимой розовые розы и плюшевого медведя
"Громко мяукали, но никто им не помогал". В пермском магазине в камере хранения нашли двух котят
В выходные в Перми откроют движение по Революции