Отключение воды в Перми в 2019: краны пересохнут в многоэтажках двух районов

Морозы не помешают пермским водоканальщикам проводить раскопки. В компании «Новогор Прикамье» объявили, что запланировали на воскресенье ремонт водоводов. А значит, во многих пермских многоэтажках в кранах пропадет вода. Внимательно посмотрите: не пересохнут ли они в вашей квартире.

В воскресенье, 22 декабря, с 9.30 до 19.30 водоснабжение прекратят в Свердловском районе в домах на следующих улицах:

- Василия Васильева, 1;

- Гусарова, 7, 9, 9/2, 9А, 11, 13, 20;

- Лодыгина, 42, 44, 46/1, 46/2, 48, 52А;

- Тбилисская, 17, 19, 21, 21А, 23, 25, 27, 29.

Раскопки водовода будут проводиться возле дома на улице Гусарова, 7.

В воскресенье, 22 декабря, с 9.00 до 19.00 воду отключат в Орджоникидзевском районе в домах на следующих улицах:

- Бирская, 3, 4

- Дубровский 1-Й, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12;

- Дубровский 2-Й, 6, 8;

- Карбышева, 52;

- Мелитопольская, 1, 2, 24;

- Писарева, 31, 33, 35, 37, 49, 53, 55, 56 К4, 56 К7, 56 К8, 56А, 56В, 56К, 56Л, 56А;

- Репина, 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 31, 39.

Водовод раскапывать будут в районе дома на улице Писарева, 49А.