Фальшивая наследница: пермячка похитила со счета умершего мужчины 22 миллиона рублей

О богатеньком родственнике, который после смерти оставит все свое состояние любимым наследникам, мечтают многие. У 28-летней пермячки богатых родственников не было, но крупную сумму девушке все же удалось получить.

Девушка подделала документы, пришла в банк, представилась родственницей умершего мужчины и заявила о своих правах на наследство. Пермячка, получив доступ к счетам богатого «родственника», перевела часть средств на другой счет, а спустя несколько дней в другом отделении банка сняла остатки наличными. Затем мошенница передала 22 миллиона рублей своим сообщникам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/752089" frameborder="0"></iframe> Пермячка похитила со счета умершего мужчины 22 миллиона рублей. Видео: ГУ МВД по Москве.

Служба безопасности банка заподозрила неладное и обратилась в дежурную часть УВД по ЮЗАО. В ходе проверки сотрудники полиции подтвердили факт мошенничества. Девушку задержали и водворили в изолятор временного содержания. Как сообщили в ГУ МВД по Москве, мошенницы избрали меру пресечения в виде заключения под стражей.

А личности ее сообщников пока установить не удалось. Оперативно-розыскные мероприятия на установление личности преступников и их задержания проводятся.