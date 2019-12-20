Прогноз погоды на Новый год 2020 в Перми: мороз и снег

Совсем скоро Новый год. Публикуем прогноз погоды на Новый год 2020 в Перми. По данным сервиса gismeteo, 30 декабря 2019 года температура воздуха упадет до -25 градусов. Ожидается небольшой снег и затянутое облаками небо.

А прогноз погоды на 31 декабря 2019 в Перми более утешительный: температура воздуха поднимется до -18 градусов. Также ожидается небольшой снег и сильный ветер.

1 января 2020 года погода в Перми будет еще лучше - температура воздуха поднимется до -7 градусов. Ожидаются снегопады и сильный ветер. В последующие несколько дней ожидается снег, а вот солнышка не предвидится.

Напомним, что и после Нового года 2020 в Перми в городе будут работать ярмарки. С 12 до 20 часов с 28 декабря по 8 января открываются ярмарки по адресам: улица Запорожская, 11а (Свердловский район); улица Стахановская, 19 (Индустриальный район);улица Писарева, 25/1 (Орджоникидзевский район);улица Ласьвинская,18 (Кировский район);улица Мильчакова, 22 (Дзержинский район). А с 16 декабря по 8 января будет работать ярмарка по адресу: улица Крупской, 42 (Мотовилихинский район).