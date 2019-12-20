«Мамочки орали, словно их режут». Откровения мужчин, которые присутствовали на родах

Раньше, о том, что женщина переживает на родах, мужчинам оставалось только догадываться. Малышей им выносили в кружавчатых конвертиках на порог роддома. А теперь будущий папа в родильной палате уже не экзотика. Причем, многие относятся к этому со всей ответственностью: ходят на специальные курсы, изучают тему в интернете.

Однако до сих пор не умолкают споры: нужно ли мужчине быть рядом со своей супругой в роддоме или можно провести это время с друзьями, празднуя появление наследника? Каждая пара решает этот вопрос по-своему. Своими эмоциями после пережитого в родильной палате с нами поделились пермяки, опыт которых был положительным, и вот что они нам рассказали.

Амбалы сползали по стенке

- Половина моих друзей сразу сказала мне: «Не ходи, на жену потом как на женщину смотреть не сможешь», остальные наоборот говорили, что ерунда все это. Круто, когда ты первый своего ребенка на руки возьмешь.

И Юрий – ему на тот момент было 27 лет - решился. Перед тем, как самому участвовать в родах, они с женой посмотрели море видео на эту тему в интернете, учились правильно дышать. Уже в декретном отпуске составили договор с роддомом, и когда жена Маша уже начала перехаживать положенный срок, легли в стационар. В тот день будущая мамочка осталась в роддоме, а Юра вернулся домой.

Раньше малышей выносили папочкам в кружавчатых конвертиках на порог роддома, сейчас все иначе.Фото: архив "КП"

- Завтра готовьтесь к родам, будем делать стимуляцию, - сказали ему врачи. - Роды у вас первые, поэтому идти они будут не менее восьми часов.

- Утром жена позвонила и сказала, что ей поставили укол и что скоро начнутся роды, - вспоминает Юрий. – Даже не позавтракав, я вызвал такси и поехал в роддом. Таксист, поняв, что везет клиента к рожающей жене, помчался так, что за полчаса доехал из города до Закамска. И, как оказалось, торопился не зря. Вместо обещанных восьми часов роды длились всего два часа.

Мужчин в роддоме было предостаточно. Одеты, кто во что горазд. Основным требованием докторов была постиранная домашняя одежда и чистые сланцы.

- Один из них – амбал такой стоял возле родовой палаты, откуда доносились крики, - рассказывает Юрий. – Тут врач выглянул и спросил, все ли у него нормально, тот ответил, что «да», а вскоре стал сползать по стенке.

Жена Юрия Маша находилась в другой родовой палате. У нее шли схватки.

- Если честно, то все знания, как вести себя в родах, в этот момент просто выветриваются из головы, - вспоминает пермяк. – Тем более, что из соседних палат мамочки орали так, словно их резали. Я периодически вспоминал, что нам надо правильно дышать и говорил об этом Маше. А когда наступало время между схватками, мне почему-то казалось, что она передумала рожать. Но через час акушерка посмотрела и сказала, что сейчас начнутся сами роды. Я встал у изголовья кровати и стал держать голову и руку своей жены. Понять, что ей не человечески больно, можно было по тому, как она сжимала мою руку до хруста в костях.

А когда малыш наконец-то появился на свет, врачи первым делом спросили папочку, будет ли он обрезать пуповину.

- Я представления не имел, что мне нужно делать, но понимал, что буду, и что все здесь происходит, это великое событие, каждое мгновение которого нужно запомнить. Потом родилась плацента, и я увидел вселенную моего ребенка, которая рушилась, но мой сын продолжал жить. Врачи взвесили его и завернули, а потом дали мне на руки. Я сел на фитбол и начал рассматривать своего новорожденного сына. Чувства были смешанные: ты понимаешь, что он твой, и вроде сам видел, откуда он взялся, но поверить в это чудо все равно было сложно.

Побывав на рождении сына, Юрий уверен, что совместные роды очень скрепляют семью.

Присутствие мужа на родах становится нормой в современном мире.Фото: архив "КП"

- Понимаешь, через что проходит женщина, чтобы человек появился на свет и начинаешь ценить не только свою жену, подарившую тебе ребенка, но и быть благодарным маме, которая родила тебя, - объясняет он.

«Проохали до пяти утра и поехали в роддом»

Артем мастер по изготовлению мебели. Ему было 32, когда они с женой Валентиной ждали появления на свет своего первенца.

- Никаких сомнений, стоит ли мне присутствовать на родах, у меня не было, - говорит он. – Главное, что я муж, мы семья и мне без разницы было, кто у нас родится, я сразу решил, что буду там однозначно. Ведь это моя жена и мой ребенок. Ни на какие курсы я не ходил, понимая, что там от меня вряд ли что будет зависеть: «дыши», да «тужься», да за руку подержать.

Артем просто собирался быть рядом: воды принести, подбодрить.

В тот вечер супруги как обычно легли спать, но Валентине не спалось.

- Она охала и ахала, - вспоминает Артем. - До пяти мы поохали и в больницу на «скорой» поехали. Отвезли нас в «девятку», которая принимала в тот день, никаких договоренностей ни с одним роддомом у нас не было. Врачи посмотрели жену и сказали: «Сегодня будете рожать».

Валентину положили в отдельную родовую палату, муж был с ней. Они вместе снимали боль от схваток на фитболе, ходили, лежали, сидели… Артем морально поддерживал жену: «Давай!», «Все нормально будет!», «Держись, прорвемся!»

- Ей было очень больно, когда тазовые кости начали расширяться. Сложно представить, что она испытывала, но ей было очень больно. Периодически к нам приходили врачи, осматривали.

Когда начались сами роды, Артема попросили выйти, он сидел на кушетке возле палаты и слушал, как мучается жена.

- А потом я услышал, как ребенок закричал! – говорит папочка. – Мне так радостно стало! Потом зашел в палату, жена там замученная вся, ребенка завернули как надо и сразу к титьке. Он кушал, она спала, а я рядом был.

Артем всегда считал, что очень важно в ответственные для семьи моменты отложить все свои дела и быть рядом.

- День свадьбы, день рождения ребенка, день смерти, первый утренник в детском саду и ты все дела свои откладываешь и идешь туда, - объясняет он. - Среди мужчин существует мнение, что после того, как побываешь на родах, не сможешь на жену, как на женщину смотреть. Только я не понимаю, что это за мужики такие? Кровь увидел и у него травма психологическая? Когда на войне человеку голову оторвет, вот там, понимаю, может быть психологическая травма, а когда твоя жена рожает твоего же ребенка, то не понимаю, почему нужно оставаться в стороне? Это же просто нельзя пропустить. Причем, жена не говорила мне «спасибо, что пришел», это воспринималось очень естественно, в порядке вещей.

Пока жена отдыхает от родов, все заботы о ребенке берет на себя отец.Фото: архив "КП"

Пели песни в родовой палате

Пермяк Иван уже дважды был на родах у жены, его сыновьям три года и 9 месяцев. Однако он искренне считает, что решение о присутствии мужа на родах каждая семья принимает индивидуально.

- Некоторые говорят, зачем жена допускает, чтобы ты ее растрепанной и некрасивой видел, но я думаю, что для нашей пары это совсем не страшно, - говорит он. – До рождения первого ребенка мы прожили вместе четыре года, а знали друг друга еще раньше.

В первый раз помогать в родах, жена упросила Ивана сама. Ему тогда было 26 лет. И он согласился, пообещав, что чем сможет – поможет. Готовиться к этому важному начал с полной ответственностью: ходил на курсы и учился всему, что может им пригодиться в родах.

В час «Х» жена позвонила из больницы: «Рожаю».

Иван сел в такси и помчался с Садового в закамский роддом. Приехал, перенес в родовую палату тяжелые сумки и остался.

- Мы дышали вместе и песни пели. Нет, не рок и не попсу, а специальные песни для правильного дыхания, которые мы учили на курсах по подготовке к родам. Своим дыханием я громко задавал ей ритм во время схваток. Персонал больницы улыбался, мол, правильным делом будущий отец занят. И я видел, что я в те часы, когда жене было особенно тяжело, я был ей нужен: и за руку держал, и подбадривал, и эмоционально поддерживал.

Иван не скрывает, что видел весь процесс появления сына на свет. И испытал неимоверную гордость, когда первым взял его на руки.

- Я видел его жизнь с самого начала, - улыбается он. – Скажу сразу, никаких проблем в дальнейшем для меня в отношениях с женой это не вызвало. Хотя не могу сказать, что у всех так. Некоторым мужчинам лучше взять своего ребенка на руки в момент выписки из роддома.

Когда жена Ивана забеременела во второй раз, вопроса, быть мужу на родах, уже не вставало.

- Опыт уже был, и все прошло по той же программе, только сами роды чуть дольше оказались, чем первые, - с гордостью говорит он. – И теперь у меня растет два наследника!

Вы тоже были на родах со своей женой? И вам есть, что сказать об этом? А может быть, вы только собираетесь стать папой и хотите получить совет? Давайте обсудим этот вопрос.