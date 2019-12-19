Ученые: «Электронные сигареты не так безопасны, как считалось»

Недавно опубликованное исследование американских ученых окончательно опровергло мнение о безопасности так называемых вейпов. Авторы исследования, размещенного в «Американском журнале по профилактической медицине» утверждают, что использование электронных сигарет (вейпинг) на треть повышает риск возникновения серьезных заболеваний легких. Вейперы в 3,3 раза чаще страдают бронхитом, эмфиземой, астмой и другими болезнями. Эти данные были получены в ходе трехлетнего наблюдения над 32 тысячами пациентов. У постоянных пользователей электронных сигарет шансы на развитие этих заболеваний были на 31 процент выше, даже если учитывать их употребление табака и медицинские проблемы, включая высокое кровяное давление и диабет. Те, кто использовал вейпы, также значительно чаще страдали вирусными и респираторными заболеваниями. Риск был самым высоким среди тех, кто употреблял как табак, так и электронные сигареты.

Всё дело в том, что никотин – самое вредное вещество в составе жидкости для электронных сигарет — негативно сказывается на слизистой оболочке бронхов и трахеи. При этом он ещё и признан наркотическим веществом сильного психотропного действия. Также вредными веществами, входящими в состав жидкости для вейпов, являются пропиленгликоль и глицерин, они представлены в виде спиртовых добавок. При этом пропиленгликоль способствует быстрой доставке вдыхаемого пара в лёгкие, а глицерин оказывает влияние на густоту и насыщенность пара.

В целом сам процесс курения электронных сигарет может вызвать ухудшение самочувствия, нарушает функцию системы кровообращения, ослабляет иммунитет, ухудшает репродуктивную функцию. Помимо этого, производители могут добавлять в жидкости некачественные вещества, которые могут содержать токсичные компоненты.

Употребление электронных сигарет, прежде всего, негативно сказываются на лёгких, печени, сердечно-сосудистой и нервной системах. Как и при курении обычных сигарет, возникают первые признаки одышки. Вслед за этим появляется удушливый кашель, а также может появиться астма, пневмония и проблемы с желудочно-кишечным трактом. При длительном курении страдает печень, может развиться холецистит, цирроз, камни в желчном пузыре и другие опасные болезни. Кроме того, возникают и общие проблемы со здоровьем: ухудшение зрения, обоняния, слуха, вкусовых рецепторов, кариес.

Сердце начинает работать более учащённо, что приводит к его раннему изнашиванию. Впоследствии такое состояние чревато сердечно-сосудистыми заболеваниями, атеросклерозом. Кислород к тканям и сосудам поступает в замедленном темпе, что приводит к быстрому истощению организму и постоянной слабости.

Безусловно, производители электронных сигарет всегда будут настаивать на их меньшем вреде по сравнению с обычным табакокурением. Но каждый раз, когда вы задумаетесь о покупке или использовании их товара, не забывайте, что их главная цель — это повышение продаж, а не забота о вашем здоровье. Нет «безопасного курения», есть только один способ обезопасить себя и свой организм — не курить вообще.