2019-12-19T14:59:14+03:00
Общество

В чем встречать Новый год 2020: 3 модных образа от стилиста

Кстати, они также отлично подойдут и для корпоратива
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Не за горами самый сказочный, любимый и красивый праздник года. «В чем встретить Новый год?» - самый актуальный вопрос любой девушки. Алена Беляева, стилист сети магазинов бижутерии и аксессуаров Lady Collection, предложила 3 идеи модных образов для встречи Нового года 2020. Кстати, эти образы также отлично подойдут и для корпоратива.

Гламур: пудровый+серебро, шелковое платье и кристаллы

Эффектная, смелая, сияющая, роскошная… Именно так вы будете выглядеть в этом новогоднем образе! Лук, который просто создан для того, чтобы привлечь к вам все взгляды. Обязательные элементы образа: женственное шелковое платье, крупные геометричные серьги с кристаллами и карнавальная маска.

Аксессуары на фото: 1) Серьги, 690 руб. 2) Кольцо, 240 руб. 3) Серьги, 940 руб. 4) Кольцо, 390 руб. 5) Ожерелье, 590 руб. 6) Маска, 290 руб. Все - Lady Collection

Фото компании

Фото компании

Ретро: индиго+горчица, струящееся платье и изысканность

Яркий ретро-образ станет оригинальным прочтением дресс-кода для новогодней вечеринки или корпоратива. Струящееся платье приглушенных оттенков, например, цвета дижонской горчицы, с вкраплениями блестящих нитей и украшения с камнями цвета индиго сделают вас королевой вечера.

Аксессуары на фото:1) Браслет, 590 руб. 2) Кольцо, 340 руб. 3) Серьги, 540 руб. 4) Серьга, 590 руб. 5) Браслет, 990 руб. 6) Ожерелье, 1490 руб. Все - Lady Collection

Фото компании

Фото компании

Лаконичность: бронза+бордо, элегантный крой и пайетки

Если обтягивающие платья, стразы и гламур – точно не ваше, смело выбирайте модный лаконичный образ. Вместо платья в пол – блестящий топ и стильные брюки свободного кроя, вместо блесток, сверкающих камней и страз – пайетки, бахрома и матовые аксессуары сочного бордового цвета.

Аксессуары на фото: 1) Серьги, 690 руб. 2) Кольцо, 340 руб. 3) Серьги, 590 руб. 4) Кольцо, 340 руб. 5) Браслет, 990 руб. 6) Ожерелье, 940 руб. Все - Lady Collection

Фото компании

Фото компании

Магазины Lady Collection в Перми:

ТРК «Семья», Революции 13, с 10:00 до 22:00

ТЦ «Айсберг», Попова 16, с 10:00 до 21:00

ТЦ «Алмаз», Куйбышева 37, с 10:00 до 21:00

ТЦ «Семь пятниц», Революции 60/1, с 10:00 до 21:00

ТЦ «Столица», Мира 41/1, с 10:00 до 21:00

Сайт, группа в "ВК", Instagram.

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