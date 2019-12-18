Вице-премьер Прикамья Алексей Чибисов: «Собаки покусали за 11 месяцев 2 тысячи 300 человек»

Не часто чиновники высокого ранга обращаются за помощью к общественности. Но в данном случае это выглядело именно так.

С докладом о грядущих проблемах с содержанием безнадзорных животных в Пермском крае выступил вице-премьер краевого правительства Алексей Чибисов на заседании прикамской структуры ОНФ. В нескольких словах его содержание можно было бы передать, пожалуй, так: «Мы не знаем, что будем делать с бродячими псами после 1 января».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/747369" frameborder="0"></iframe> В Прикамье пес в наморднике пристает к маленьким детям. Видео: группа ВК "Подслушано в Соликамске"..

В Прикамье разработают положение о собаках без владельцев

Как объяснил вице-премьер, в краевом правительстве вынуждены были разработать проект документа о брошенных собаках, соответствующий требованиям федерального закона, который вступает в силу с началом нового года.

- В Прикамье должно быть принято новое постановление об обращении с животными без владельцев, - объявил он. - Его проект уже готов. Нам надо обсудить, как минимизировать проблемы, которые могут возникнуть, и постараться восполнить все пробелы.

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Как объяснил Алексей Чибисов, по новому законодательству, все отловленные собаки должны быть возвращены на улицу после чипирования.

- Причем, именно в то место, откуда их изъяли, - подчеркнул он.

- Жители жалуются, что как раз такие собаки с желтыми бирочками в ушах сбиваются в агрессивные стаи и гоняют людей, - отметил руководитель муниципального приюта Лев Третьяков.

Как мы помним, именно два таких чипированных пса недавно скальпировали 7-летнего мальчика, который катался с горки в микрорайоне Висим. Тех собак отловили. Но по новому закону этого делать будет нельзя.

- Вводится полный запрет на повторный отлов животных, - рассказал Алексей Чибисов.

Под новым законом «подписались» при вступлении в ВТО

Природу изменения законодательства объяснила начальник отдела по защите прав и свободы человека аппарата уполномоченного по правам человека в Пермском крае Ирина Цепенникова.

- Часть людей считают, что у нас не должно быть на улицах собак, - заявила она. - Но мы вступили в ВТО и подписали ряд обязательных для нас международных документов. В них вводится такое понятие, как охрана жизни и здоровья животных, которые должны рассматриваться теперь не только как имущество. Именно в рамках этой тенденции у нас происходит гуманизация законодательства. Из него уходит, например, такое понятие, как собственник животного. Оно из объекта превращается в полноправный субъект правоотношений.

По закону, теперь собаку нельзя будет называть бродячей или безнадзорной, а только – животным без владельца.

- В новом законодательстве полностью отсутствует ответственность для владельцев собак за безнадзорный выгул, как и для тех, кто подкармливает их пищевыми отходами, - подчеркнул вице-премьер.

Как сообщил Лев Третьяков, сейчас в муниципальном приюте составили 20 протоколов на тех, кто пришел к ним забирать собак, отловленных повторно, - за то, что отпустили их на свободный выгул. Выходит, что в новом году наказать таких горе-хозяев не получится.

Отловленных собак нельзя будет усыпить, даже самых агрессивных.

- Эфтаназия животных будет полностью запрещена, - отметил Алексей Чибисов.

По 9 тысяч на собаку в месяц

На первое время власти придумали такой выход: если раньше собак в муниципальном приюте держали в среднем 17 дней, то теперь предлагается увеличить этот срок до 170 суток.

- Больше сделать нельзя, - говорит Алексей Чибисов. - Потому что тогда по закону муниципалитет станет собственником этих собак.

В краевом правительстве уже подсчитали, что в этом случае потребуется выделить дополнительно не менее 150 миллионов рублей - по новым нормативам на содержание одной собаки без владельца потребуется около 9 тысяч рублей в месяц.

- И это без расходов на строительство и расширение приютов, из расчета содержания 5 тысяч собак, - объяснил Алексей Чибисов. – А всего их в Прикамье более 10 тысяч, и только в Перми больше 4 тысяч. Рассматриваются варианты возведения муниципальных приютов в разных городах и селах - в Березниках, Чайковском, Куеде. Начаты переговоры с ГУФСИН о содержании собак на их территории.

- В новом приюте мы сможем продержаться около двух месяцев, если не снизим интенсивность отлова, - оценил возможности Лев Третьяков. – А потом опять придется выпускать отловленных собак на волю.

Судя по всему, Алексей Чибисов ждал от собравшихся конкретных идей. Но их было не очень много.

- Есть предположение, что уменьшение числа собак на улицах привело к увеличению количества грызунов, надо заказать исследование биологам, - предложила, например, Ирина Цепенникова.

- Я специально захватил данные, - возразил Алексей Чибисов. – Знаете, сколько зафиксировано покусов людей мышами и крысами в Пермском крае за год? 31. А собаки

покусали за 11 месяцев 2 тысячи 300 человек.

Подводя итоги, модератор площадки Игорь Лобанов пообещал, что в адрес федеральных и краевых законодателей будут подготовлены предложения по изменению законодательства.

- Процесс этот долгий, но его нужно начинать, - заявил он.

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