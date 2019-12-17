2019-12-17T09:47:53+03:00
Общество

Как в праздники и новогодние каникулы в Прикамье 2020 будут летать самолеты и ходить поезда

Смотрим, какие рейсы добавят, а какие уберут
Андрей МАТЛИН
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В Пермском аэропорту появилось праздничное расписание.В Пермском аэропорту появилось праздничное расписание.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В краевом минтрансе рассказали о том, как изменится в праздники и новогодние каникулы расписание авиарейсов электричек и междугородных автобусов. Так, появится много дополнительных рейсов, но некоторые решили убрать.

Дополнительные авиарейсы

В последние дни уходящего года будет проще добраться до нашей столицы и до курортного Сочи. В расписании Пермского аэропорта появились дополнительные рейсы до этого южного города и в Домодедово.

Так, 30 декабря в Сочи в 5.35 вылетит авиалайнер дополнительного рейса DP 1431/1366, а 31 декабря в 5.15 в воздух поднимется самолет рейса DP 1431/1366.

В праздничном расписании появился дополнительный рейс и до Домодедово: 30 декабря в 6.40 в Москву вылетит лайнер рейса 453/454.

Авиапассажиров предупреждают и об изменении праздничного расписания авиарейсов до аэропорта Внуково. Самолеты в Москву вылетят 1 января в 00.05 и в 6.10.

В воздухе встретить Новый год не получится

Но 31 декабря отменят некоторые авиарейсы до Москвы, Санкт-Петербурга и Нового Уренгоя.

Не получится встретить Новый год на борту авиалайнера рейса СУ-1205, который должен был вылететь в последний день года в 23.00 и приземлиться в Шереметьево. Ночные авиарейсы СУ-1218/1219, СУ-1394 и №4-201/202 также отменены.

Не смогут отметить в воздухе новогодний праздник и те, кто хотел бы попасть в северную столицу. Не полетит самолет рейса DP-569/570 до Санкт-Петербурга, который должен был вылететь в 22.40. Обратный утренний рейс FV 6581/82 1 января будущего года также отменяется.

Не удастся 31 января попасть быстро и в Новый Уренгой – из расписания убрали авиарейс ЮВ 237/238 с отправлением в 14.20.

Дополнительные праздничные электрички

Поезда дальнего следования в праздники будут ходить без изменений.

Зато появится много дополнительных рейсов электричек.

На горнозаводском направлении:

- 4, 5 января №№ 6220/6223 сообщением Пермь-2–Комарихинская–Пермь-2;

- 8 января № 7182 сообщением Чусовская–Теплая Гора;

- 9 января № 7181 сообщением Теплая Гора–Чусовская;

- с 31 декабря по 7 января № 7184 сообщением Чусовская–Пашия;

- с 1 по 8 января № 7183 сообщением Пашия–Чусовская;

- с 1 по 8 января №№ 6945/6942 сообщением Чусовская–Кын–Чусовская;

- с 2 по 8 января №№ 7128/6129 сообщением Пермь-2 – Углеуральская – Пермь-2.

На восточном направлении:

- 31 декабря 2019 г. №№ 7194/7193 сообщением Пермь-2–Кунгур–Пермь-2.

Какие пригородные поезда отменят

На горнозаводском направлении:

- 4, 6 января № 7181 сообщением Теплая Гора–Чусовская;

- 3, 5 января № 7182 сообщением Чусовская–Теплая Гора;

- 8 января № 7184 сообщением Чусовская–Пашия;

- 9 января № 7183 сообщением Пашия–Чусовская;

- с 1 по 8 января №№ 6935/6932 сообщением Чусовская–Рассоленко–Чусовская.

На восточном направлении:

- 3, 5 января №№ 7194/7193 сообщением Пермь-2–Кунгур–Пермь-2;

- с 1 по 8 января № 7121 сообщением Кукуштан–Пермь-2.

В краевом минтрансе сообщили, что в последний день года на междугородные линии выйдет на 20 процентов больше автобусов – об этом в ведомстве договорились с автоперевозчиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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