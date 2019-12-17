«Зачем по Перми возили подводную лодку?» В соцсетях обсуждают фотографии необычного судна

«По Закамску везут какую-то подводную лодку! - такие сообщения с фотографиями заполнили местные соцсети в эти выходные. - Может, у нас будут делать новое секретное оружие?»

На опубликованных в сети снимках видно, как на большущем трейлере перевозят судно с необычными стремительными обводами.

Но все объяснилось проще: на бывшем судозаводе «Кама» изготовили новый - уже пятый по счету - экспонат для музея военной и автомобильной техники под Екатеринбургом. До этого пермяки сделали для свердловчан копии подводной лодки «Малютка» и трех бронекатеров, в том числе и знаменитого «Морского охотника».

Изготовили даже аутентичный багорик. Фото: соцсети.

На этот раз в Верхнюю Пышму отправился глиссирующий торпедный катер Г-5, который называли самым массовым «морским коньком» войны.

Начали строить глиссер в июле. Фото: соцсети.

- Когда мы делали этот катер, поняли, что это был настоящий «глиссер-камикадзе!» - говорит начальник производства Верхнекамского судостроительного комплекса Гамир Зарипов. - Любая пуля могла пробить алюминиевую обшивку. Но чувствовалось, что глиссирующий катер из легкого сплава, спроектированный авиаконструктором Туполевым, мог развить фантастическую скорость. Настолько плавными были его «самолетные» обводы. Он мог ускориться до 52 узлов, то есть почти до 100 километров в час! А крейсерская, обычная, скорость этого катера была свыше 66 километров в час.

Глиссирующие катера были оборудованы двумя торпедными аппаратами, которые могли выпускать торпеды по 900 килограммов весом. На некоторых устанавливались легендарные «катюши» в морском исполнении. Если «морской охотник» был грозой для немецких подводных лодок, тот этот глиссер - кошмаром для германских крейсеров и эсминцев. Задачей глиссера было прорваться к ним и нанести торпедный удар. И наносили. Недаром 28 морякам, которые служили на этих катерах, было присвоено звание Героя Советского Союза.

Будущий глиссер на стапеле. Фото: соцсети.

На Пермском судостроительном заводе удивляются, как за годы войны удалось построить более трех сотен таких катеров.

- Мы изготавливали только копию такого катера почти полгода, - говорит Гамир Зарипов. - Например, носовую часть сложной конфигурации, используя лазерную резку и специальную сварку, формировали больше месяца. Пришлось поставить 40 тысяч заклепок, а ведь в оригинале их было больше 200 тысяч, и никаких лазеров тогда не было!

С обшивкой пришлось повозиться. Фото: соцсети.

НАША СПРАВКА

Свой боевой путь торпедные катера Г-5 начали во время войны в Испании в 1937 году. В годы Отечественной войны моряки сражались на них на Азовском, Балтийском, Чёрном, Азовском морях, на Онежском озере, на реке Дунай.

Катера имели устройство для дымовой завесы. Именно под покровом дыма в сентябре 1941 года они напали на крупное соединение «Кригсмарине» в составе крейсеров «Лейпциг», «Эмден» и нескольких миноносцев. А всего в норвежских фьордах они потопили 20 германских транспортов, пустив на дно 54 тысячи тонн военных грузов, а также 4 сторожевых корабля и множество малых судов.

Вот такой вот размер! Фото: соцсети.

Корпус из сплава алюминия не боялся магнитных мин, и катера использовали в разминировании немецких заграждений, в том числе и после войны.

Последний бой торпедные глиссеры выдержали 2 июля 1950 года. Четыре катера, переданные Северной Корее, атаковали крейсеры - американский «Джюно» и английский «Джамайка», правда, те отбились и остались на плаву.