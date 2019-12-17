Известный папа-блогер ищет в Перми семейный автомобиль

Популярный инстаграм-блогер Никита Золотухин (@papa_nikich) рассказал о своих поисках комфортного семейного автомобиля. В декабре его выбор пал в сторону Geely Atlas, предоставленный официальным дилером в Пермском крае «Обухов-Урал». По аналогии с форматом «тест-драйва» ребенка, благодаря которому он стал известным, молодой отец стал выпускать обзоры на семейные автомобили.

«Пока все получается, с Иваном было сложнее», – рассказал о своих первых впечатлениях от передвижения по семейным делам на Geely Atlas Никита Золотухин: «Вчера вечером катался по делам, тачка не стонала, хныч на нее не нападал, выполняла мои приказания быстро и уверенно».

Среди достоинств выбранного автомобиля папа-блогер отмечает мягкий и бесшумный ход, продуманные детали и технологичность.

«Катаясь на нем с Ириной (женой) мне представилось, как мы хватаем Ивана, багажник на крышу, туда палатку, багу и в Крым на месяцок. Сторисы мои любимые, ах какие бы яркие наснимали. На Атласе такая поездка была бы просто кайф!» – отмечает Никита Золотухин. Также он порекомендовал автомобиль подписчикам из-за просторного салона, низкого расхода бензина, вместительного багажника, в который войдет любая коляска.

Официальный дилер Geely «Обухов-Урал» на Шоссе Космонавтов, 332 А рассказал, что и далее будет продолжать работу с известными блогерами.

«Бренд Geely кардинально изменился за последние годы. Сохранив лояльную ценовую политику, теперь он производит автомобили, которые устраивают даже самых взыскательных потребителей, в том числе и молодую семейную аудиторию с точки зрения комфорта, стоимости обслуживания, управляемости и технологичности», – рассказал директор «Обухов-Урал» Евгений Копытин.