2019-12-17T09:12:39+03:00
Здоровье

Врачи и психологи: лени не существует

Привычка откладывать дела - внутреннее сопротивление или недостаток энергии
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А вы знали, что на самом деле лени не существует?А вы знали, что на самом деле лени не существует?Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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А вы знали, что на самом деле лени не существует? Привычка откладывать дела и «филонить», за которую мы так часто виним себя и других, всегда является проявлением одного из двух факторов: внутреннего сопротивления (нам что-то мешает, не дает согласиться с этой работой) или недостатка энергии. Для восполнения жизненной энергии человеку необходимы три вещи: здоровый сон (про него «Комсомолка» недавно уже писала), полноценное питание и - движение! Да-да! Чем больше мы двигаемся, тем больше у нас сил, такой вот парадокс. И, соответственно, чем меньше движения — тем меньше энергии. Настоящий замкнутый круг! Как его разорвать, сегодня и поговорим.

Недостаточная физическая активность (гиподинамия) стала настоящей болезнью современного общества. По данным ВОЗ, 20 миллионов людей в России ведут малоподвижный образ жизни, не подозревая, какой вред организму это наносит. При снижении физической активности кости становятся более хрупкими, увеличивается риск развития ожирения и диабета. У малоподвижного человека сосуды склонны к преждевременному образованию атеросклеротических бляшек, что впоследствии может приводить к инсультам и инфарктам.

Систематические занятия физкультурой — основа профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Хорошая новость: вам не надо нагружать себя до изнеможения! Ведь регулярность физических нагрузок намного важнее, чем их продолжительность и интенсивность. Вы очень рискуете, занимаясь физкультурой всего 1-2 раза в месяц и с интенсивной нагрузкой: это чревато травмами и нарушениями работы сердца. А при систематических, даже легких, тренировках повышается стрессоустойчивость, нормализуется давление, да и просто улучшается настроение. Кроме того, регулярные занятия спортом оказывают положительное влияние на работу мозга, улучшая память и развивая интеллект, а по данным отдельных научных исследований, существенно замедляют процессы старения.

Попробуйте, например, ежедневно уделять по 15-20 минут утренней зарядке, выходить на пробежку хотя бы на 20 минут или отказаться от автомобиля и общественного транспорта, добираясь на работу на велосипеде или пешком. Если же вы решили ходить в спортзал, то начинать тренировки надо с более легких и постепенно наращивать их интенсивность и длительность. Лучше всего заниматься фитнесом через день, особенно, новичкам, чтобы организм успевал восстановиться. Важно помнить, что даже тем, кто регулярно посещает тренировки, необходима так называемая внетренировочная активность в быту. Поменьше времени проводите сидя за компьютером или с гаджетами и не забывайте про рекомендованные 10 тысяч шагов в день.

Какой бы занятой ни была ваша жизни, никогда не поздно найти в ней время для спорта и начать больше двигаться. Тогда и лень не страшна!

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