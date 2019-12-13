Откровения сомелье: «Дорогое вино - не всегда самое хорошее»

- Я уверена, что вино сближает, - рассказывает пермячка Алена, которая уже семь лет работает сомелье. - Например, у меня подруга познакомилась с будущим мужем во время дегустации вина, которую я проводила. Но, разумеется, вино должно быть хорошим.

О том, как правильно выбирать вино, и почему цена - не всегда показатель качества, Алена рассказала "Комсомолке".

Карьера началась с самого дорогого в мире вина

- Я начинала официанткой в ресторане. Там нас учили разбираться в винах, чтобы знать, как правильно предлагать их гостям. Но окончательно я решила стать сомелье, когда в винный бар, где я тогда работала, пришел один из наших постоянных посетителей и принес бутылку вина Шато Мутон-Ротшильд - Chateau Mouton Rothschild 1945 года. (Это одно из самых дорогих вин в мире, известно, что одна из бутылок коллекции была куплена в 1997 году на аукционе Christie’s за 114 600 долларов – прим. Авт.). Он купил на аукционе это коллекционное вино и решил его выпить у нас в баре, в соответствующей атмосфере. Ну, и чтобы произвести впечатление на друзей. Кстати, если в Европе в коллекционные вина вкладывают деньги, потом перепродают их, то в России обычно покупают такие вина как подтверждение своего статуса, чтобы когда-нибудь с гордостью выставить их на стол.

И он угостил им меня. Бутылка была такая старая, непрезентабельная… Но когда я попробовала это вино, просто не поверила, как из виноградного сока может получиться такой невероятный вкус.

И тогда я поняла, с чем хочу связать свою жизнь.

Откуда берется цена

- В ресторане сомелье нужны не просто для того, чтобы предложить гостю подходящее вино к выбранному блюду, а убедить, что ему нужно именно это вино и никакое другое. Ведь человек приходит в ресторан не для того, чтобы просто поесть, а за соответствующей атмосферой. И я объясняю, какое вино ему подойдет именно сегодня, именно к этой еде.

Ведь у каждого вина есть своя история. И иногда эта история стоит дороже, чем само вино. Это относится к брендам, которые принадлежат известным людям. К примеру, Анжелина Джоли купила виноградники в Провансе. И стала выпускать вино под своим именем. Понятно, что занимались вином совсем другие люди, но из-за бренда «Анжелина Джоли» его цена выросла сразу в 2-3 раза, хотя качество не изменилось. Благодаря известному имени вино само себя продает.

Есть легенда о шампанском, которое любила Мерилин Монро. Говорят, что она начинала каждый свой день с бокала Piper Heidsieck. Люди ведутся на эту историю и покупают это шампанское, чтобы приблизиться к миру звезд. Такие истории очень повышают цену вина.

Подумаешь, три бутылки шампанского

Заказывая вино, лучше не стесняйтесь и сразу уточняйте цену. А то помню, был у нас случай, когда компания молодых ребят познакомилась с девушками, сидящими за соседним столиком. Те поняли, что можно парней раскрутить, и заказали за их счет шампанское. Причем, попросили самое дорогое - «Кристалл» по 30 тысяч за бутылку. Затем вторую, третью. Мне-то выгодно – это же выручка.

Парни, когда увидели, сколько денег снято с их карты, начали скандалить: «Почему вы не сказали, что такое дорогое шампанское? Зачем вы его нам продали?»

Хотя в некоторых барах посетителей дурят целенаправленно. Когда компания прилично набралась - люди уже плохо воспринимают вино на вкус. И некоторые бармены этим активно пользуются. Разбавляют дорогое вино или виски дешевыми сортами. В бутылке ведь по цвету не определить, какое это вино. Красное – оно и есть красное. А в результате из одной бутылки хорошего вина делают две.

Вино сближает

Как-то я проводила дегустацию в винном баре. И ко мне зашла подруга. Пока ждала меня, тоже приняла участие в дегустации, выпила бокал вина. И разговорилась с соседом. Этот молодой человек - наш постоянный гость. Он очень любил вино, часто покупал его. Пока дегустировали вино, познакомились, разговорились... В результате три года назад они поженились. Он купил виноградник в Италии и увез ее туда с собой. Теперь они сами изготавливают собственное вино.

Дегустация винаФото: Андрей АБРАМОВ

Кольцо в устрице

Зашел как-то к нам в ресторан молодой человек, чтобы заказать столик. Спросил меня: «Какое самое лучшее шампанское?». Причем, было заметно, что он очень волновался, нервничал. И признался, что хочет сделать предложение своей девушке, только не знает, как к этому подойти. Я его успокоила, сказала, что помогу, и взяла у него кольцо. А когда они вечером пришли, я подала им шампанское, а потом принесла тарелочку с устрицами. Девушка взяла устрицу – а в ней кольцо. Она только ахнула от неожиданности. А парень уже успокоился и сделал ей предложение.

ВАЖНО

Как выбрать хорошее вино

Когда я стала сомелье, друзья начали регулярно названивать мне и спрашивать: «А какое вино хорошее?». На самом деле, ответить на этот вопрос нельзя – ведь у каждого свой вкус. Причем, многие из них предпочитали пить российские полусладкие вина. Я начала постепенно прививать им вкус к сухим винам, доказывать, что они лучше.

И еще все знакомые считают, что я должна знать абсолютно все марки вин и разбираться в них. Показывают мне бутылку в магазине: «А это хорошее?». Я могу, конечно, изучить этикетку и что-то подсказать. Но только попробовав вино, можно определить, нравится оно тебе или нет.

Есть ли принципиальное отличие вина от 300 рублей до 3 тысяч? К сожалению, высокая цена не всегда говорит, что это будет хорошее вино. На цену ориентироваться очень сложно.

Поэтому в первую очередь при покупке надо ориентироваться на географическое происхождение вина. Например, у французских вин на этикетке может быть написано: произведено в Европейском Союзе. Это массовое недорогое вино. Затем идет «Vin de France» - то есть вино произведено во Франции. Если на этикетке стоят буквы IGP – это вино классом выше, надпись означает «Защищенное географическое происхождение». А если есть надпись: «Appellation d’origine protegee» (AOP) или «Appellation d’Origine Controlee (АОС)–значит, вино произведено в конкретном регионе и по правилам, которые приняты в этом регионе. Это самое лучшее качественное вино.

Аналогичные надписи есть и у вин из других регионов: испанских, итальянских, аргентинских, чилийских. Самыми лучшими являются те, где указано, что их географическое происхождение контролируется.

Надо обратить и внимание на этикетку. Она не должна быть слишком вычурной. Чем проще дизайн этикетки - тем лучше содержимое. Чаше всего за агрессивным дизайном этикетки и стилизованными под кувшин бутылками скрывается некачественное вино.

На этикетке или контрэтикетке (это обратная сторона) должны быть указаны сорта винограда, из которого изготовлено вино.

Ну и лучше, конечно же, покупать вино только в проверенных специализированных магазинах.

НА ЗАМЕТКУ

По этикету вино нужно открывать при гостях, чтобы они убедились: им принесли именно то вино, которое они заказали. Затем гостям показывают пробку - они должны удостовериться, что пробковой болезни нет (на пробке нет плесени и посторонних налетов). После немного вина наливают гостям в бокалы - на пробу. Но чтобы отказаться от вина или попросить заменить его, у гостей должны быть основания. Нельзя отказаться от вина и не платить за него только потому, что оно оказалось не того вкуса, который вы ожидали. Это возможно только в том случае, если вино имеет неприятный запах, вкус плесени, затхлости.

КТО ТАКОЙ СОМЕЛЬЕ

Работник ресторана, ответственный за приобретение, хранение вин и представление их клиенту. Составляет винную карту, занимается дегустацией вин и дает рекомендации по выбору напитков посетителям ресторана.