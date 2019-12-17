«Гулливер» стал еще больше

В начале следующего года в Перми откроется новый детский сад в жилом квартале «Гулливер». Юным пермякам, которые получат путевки в это дошкольное учреждение, можно позавидовать. Необычное яркое здание выглядит, как маленькое чудо доброго великана.

Садик кажется особенно защищенным и уютным под крылом стометрового небоскреба Headliner, который растет по соседству. Хотя на самом деле чудо не такое уж и маленькое: 6377 кв. метров земельного участка, 3100 - самого здания, три этажа плюс подвал. В садике на 160 мест разместятся шесть групп, в том числе две ясельные. Предусмотрены музыкальный и спортивный залы, все необходимые технические и вспомогательные помещения, включая аппаратную, куда стекаются данные с десятков видеокамер. Здесь обеспечивается контроль доступа на территорию, в отдельные помещения - вся система безопасности и охраны объекта.

Подписание соглашения. Фото пресс-службы застройщика

Сотворили это чудо настоящие профессионалы. Садик построен в единой концепции с жилым кварталом, над ним работали французские архитекторы бюро Антони Бешу, проектировщики «Пермоблпроекта», строители ООО «ЖБК-Строй» под руководством застройщика АО «КОРТРОС-Пермь».

Фото пресс-службы застройщика

12 декабря в новом садике в ЖК «Гулливер» побывали глава города Перми Дмитрий Самойлов, министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров, депутаты Пермской городской Думы. Они осмотрели территорию, прошлись по всем этажам здания. В полностью готовых блоках еще пусто – смонтировано только оборудование, которое необходимо было установить в процессе строительства. Поэтому для гостей с помощью мультимедийной аппаратуры организовали визуализацию - заполнили группы и коридоры движением и детскими голосами.

Представил объект гостям генеральный директор АО «КОРТРОС-Пермь», депутат Законодательного собрания Николай Зуев:

- Ключевыми задачами для нас было обеспечить разное восприятие здания с разных сторон, яркие решения навесного фасада, прогулочных площадок. Каскадная архитектура здания и цветовые решения перекликаются с решениями фасадов жилых домов ЖК «Гулливер». В марте этого года, после того как были определены условия строительства, мы заложили котлован. А сейчас, в начале декабря, говорим о полной готовности детского сада.

Ход строительства. Фото пресс-службы застройщика

Напомним, что детский сад в «Гулливере» построен в рамках соглашения, заключенного в сентябре 2017 года между краевым правительством, администрацией города и АО «КОРТРОС-Пермь». По нему застройщик принял на себя ряд социальных обязательств: приобрести и передать городу участок для расширения гимназии №17, построить спортплощадку для школы №9, провести творческий конкурс и установить в ЖК «Гулливер» памятник нашему знаменитому земляку, актеру Георгию Буркову. Детский сад фактически «закрывает» это соглашение – все остальные обязательства перед городом и пермяками «КОРТРОС» уже выполнил.

Это обстоятельство особо отметил глава города Перми Дмитрий Самойлов:

- В первую очередь хочется поблагодарить Николая Геннадьевича Зуева как представителя застройщика - пермского подразделения ГК «КОРТРОС» за выполнение обязательств. Потому что детский сад в ЖК «Гулливер» передается городу в рамках реализованного соглашения, и он готов принять детей уже в начале следующего года.

Фото пресс-службы застройщика

Сейчас новый садик проходит госэкспертизу, на очереди - ввод в эксплуатацию и передача объекта городу. Новое учреждение будет присоединено к ДОУ №296, корпуса которого размещаются поблизости. В мэрии считают, что успеют завезти и установить необходимое оборудование и мебель еще до конца года.

По оценке министра строительства Пермского края Андрея Колмогорова, предстоящий ввод нового садика значим во многих отношениях:

- Садик вписан в схему застраивающегося микрорайона «Гулливер». Здесь будут проживать порядка 4,5 тысячи человек, поэтому садик здесь необходим. Нужно отметить, что он построен не только в рамках соглашения, он входит в нацпроект «Демография», и это один из первых садиков, вводимых в этом году в рамках нацпроекта. Спасибо «КОРТРОСу» за то, что свои обязательства выполняет не только при строительстве жилья, но и по вводу социальных объектов.