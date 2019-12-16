Алтайское тепло для пермяков

Тема теплоснабжения в Перми сейчас накалена в прямом смысле слова. Массовые отключения тепла в микрорайонах Крохалева, Городские горки, Висим в ноябре - декабре затронули за живое пермяков. Всем хочется знать: будем ли опять зимовать, как на пороховой бочке, или можно все-таки избежать тепловых коллапсов? Для того чтобы батареи не остывали, нужно одно - увеличить объем ремонтов теплосетей. Но на это требуются денежки, которых сейчас, увы, не хватает. А можно ли сделать так, чтобы хватало? Оказывается, очень даже можно. В качестве скорой тепловой помощи Минэнерго предложило городам России палочку-выручалочку: новую модель рынка тепла, основанного на принципах «альтернативной котельной». Кое-где она уже заработала - например, в поселке Линево Новосибирской области и городе Рубцовске Алтайского края. С 2020 года федеральный тренд поможет перезагрузить тепловое хозяйство Барнаула и Ульяновска. А сейчас обсуждение, принимать ли курс на альткотельную, идет и в краевой столице.

В Перми много тех, кто скептически относится к инициативе федералов, что объяснимо: новые практики всегда поначалу воспринимаются общественностью с осторожностью. Что ж, критикам можно привести положительный пример города Рубцовска – города, где проблема теплоснабжения была решена в пользу людей. Состояние тепловой инфраструктуры этого населенного пункта на протяжении многих лет оставляло желать лучшего, и настал момент, когда потребовались масштабные и безотлагательные работы. На помощь пришла «альткотельная». О внедрении нового подхода рассказывает глава Рубцовска Дмитрий Фельдман.

- Станции и тепловые сети Рубцовска были в удручающем положении, поскольку этим всем занималось муниципальное предприятие и сторонний инвестор, - делится градоначальник. - Денег на ремонт и на восстановление всей системы не хватало. Надежность энергетического комплекса была настолько низкая, что гарантировать нормальное прохождение отопительного сезона никто не мог. В 2015 - 2016 годах была реальная угроза, когда на складах оставалось угля на восемь дней. Про нормативные запасы и говорить не приходилось. Прежнее тарифообразование фактически не позволяло радикально изменить ситуацию с теплоэнергетикой в городе. Только новый метод «альткотельная» давал перспективу вложений инвестиций на более длительный период - в течение 10 - 15 лет.

Новая ценовая зона стартовала в Рубцовске с начала 2019 года, а изменения, отмечает мэр сибирского города, уже нельзя не заметить.

- Первое и самое главное, что получили жители Рубцовска, – это надежную сферу теплоснабжения. Период 2017 - 2018 годов показал, что стабильность энергоснабжения кратно увеличилась. То есть мы за это время не имели серьезных аварий. Во-вторых, практически отсутствовали жалобы из районов города на некачественное тепло, что прохладно в квартирах или в социальных объектах. Теперь город имеет обновленную систему энергоснабжения и достаточно высокую надежность всей системы. Раньше из года в год администрация города и правительство Алтайского края тратили очень много средств на подготовку к отопительному сезону. На сегодняшний день мы стали направлять эти средства на благоустройство города Рубцовска, - говорит он.

Несмотря на существующие проблемы, местные жители все-таки имели большие сомнения относительно таких нововведений.

- Это же не быстро делалось, а в течение всего года, но тем не менее все поняли, что обещания, которые были даны, на сегодняшний день выполнены. Скепсис был как насчет технических вопросов, так и ценовых. Люди боялись, что цена возрастет, и не факт, что только на коэффициент потребительских цен. Сейчас все убедились, что от периода к периоду цена растет только на индекс потребительских цен, - отмечает глава Рубцовска.

Текущий отопительный сезон станет для города вторым в рамках новой системы тарифообразования, поэтому работа уже налажена и ведется бесперебойно.

- Всю работу сейчас ведут профессионалы, то есть не администрация изо дня в день занимается наличием комплектующих, состоянием сетей, состоянием подъездных путей. Мы ушли от края пропасти и сегодня планомерно в соответствии с инвестиционной программой в рамках соглашения идет работа на сетях. Люди явно почувствовали улучшения и понимают, что все эти работы проводятся для того, чтобы еще больше повысить надежность теплоэнергетического комплекса, - заключил Фельдман.

«Пермь - не Рубцовск, скажет читатель. - Можно ли сравнивать алтайские реалии с Уралом?». Но факт есть факт: в Рубцовске была проблема с теплом, и ключом к решению стала альтернативная котельная. И в столице Прикамье сейчас схожая ситуация. Износ теплосетей достиг 80%, некоторые трубы лежат в земле без ремонтов по 25 лет и больше. Требуются срочные финансовые вливания - и вот он, спасательный круг в виде «альткотельной»: почти 2,5 млрд рублей дополнительных инвестиций, до 2029 года которые избавят город от постоянных анонсов: «Сегодня тепло отключено по следующим адресам...». Воспользуемся ли? Решать городским властям и нам, пермякам.

Справка: «альткотельная» - это неофициальное название нового метода расчета тарифов на тепло, который предлагается использовать в российских городах. Это способ определения величины тарифа и модель отношений между участниками рынка тепла. Речи о строительстве реальной котельной не идет. Метод «альтернативной котельной» утвержден Федеральным законом №279-ФЗ от 29 июля 2017 года.