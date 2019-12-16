Эксперты объяснили влияние наставничества на карьерный рост и развитие

В Москве прошел семинар по вопросам развития института наставничества «Наставничество: практики, перспектива». Эксперты обсудили лучшие практики на примере коммерческих организаций, а также перспективу развития направления.

Семинар организован Союзом "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" совместно с ООО "Альмира" по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации.

Участниками семинара стали представители федеральных органов исполнительной власти, эксперты в сфере образования, представители работодателей, родители и старшеклассники.

Заведующая лабораторией индивидуализации и непрерывного образования Института непрерывного образования Московского городского педагогического университета (МГПУ) Татьяна Ковалева рассказала о типах наставничества в современном обществе. Директор национального ресурсного центра Ментори Ирина Пронькина провела мастер-класс "Наставничество в образовательной организации: как это работает".

Татьяна Ковалева отметила, что наставничество, как институт, может находиться внутри профессионального цеха или вплетено в систему высшего образования. «Чему бы ни научили человека, со временем его знания устареют. Непрерывное образование – это тренд», – подчеркнула она.

По ее словам, этот тренд необходимо передать школьникам и студентам через наставничество. К 2024 году не менее 70% педагогических работников должны быть вовлечены в деятельность по сопровождению.

«Сегодня педагог – это некий «продюсер», собирательный образ. Знания можно найти где угодно. Наставничество актуально, потому что это технология интенсивного развития личности, которая позволяет сформировать необходимые компетенции, сформировать навыки и ценности через передачу знаний и реального опыта», – сказала Ирина Пронькина.

На семинаре эксперты рассказали об изменении института наставничества в последние годы в организациях различной формы, познакомят участников с успешными практиками наставничества в образовательных организациях.

Эксперт Госкорпорации "Росатом" Геннадий Громяцкий поделились опытом наставничества на предприятиях ГК.

В рамках национального проекта «Образование» до конца года будет готова методология по внедрению института наставничества, куда войдут лучшие действующие практики. Разработкой документа занимается Министерство Просвещения Российской Федерации.