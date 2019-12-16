В Перми на неделе больше 100 домов останутся без воды
В Перми на предстоящей неделе отключат воду в нескольких районах. Компания «НОВОГОР-Прикамье» сообщает о том, что это связано с аварийными и ремонтными работами.
Так, во вторник, 17 декабря, с 9:30 до 18:30 воду отключат в нескольких домах Ленинского района:
- Максима Горького, 1, 14, 14б, 2, 8, 9;
- Монастырская, 2, 3, 5;
- Петропавловская, 19, 19а;
- Советская, 1, 3, 6.
В пятницу, 20 декабря, с 10:00 и в течение суток воды не будет по следующим адресам:
-Газеты Звезда, 56;
- Красноармейская 1-я, 37, 44а, 46;
- Сибирская, 63, 65, 65А.
Следующее отключение произойдет в воскресенье, 22 декабря.
С 9:00 до 19:00 водой придется запастись жителям Орджоникидзевского района:
-Бирская, 3, 4;
-Дубровский 1-й, 10, 12, 4, 5, 6, 7, 8;
- Дубровский 2-й, 6, 8;
- Карбышева, 52;
- Мелитопольская, 1, 2, 24;
- Писарева, 31, 33, 35, 37, 49, 53, 55, 56 к4, 56 к7, 56 к8, 56 лит а, 56 лит в, 56 лит к, 56 лит л, 56а;
- Репина, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 29, 2а, 2б, 3, 31, 39, 4, 5, 7, 8, 9.
В этот же день с 9:30 до 19:30 воды не будет в Свердловском районе Перми:
-Василия Васильева, 1;
- Гусарова, 11, 13, 20, 5, 7, 9, 9/2, 9а;
- Лодыгина, 42, 44, 46/1, 46/2, 48, 52а;
- Тбилисская, 17, 19, 21, 21А, 23, 25, 27, 29.
ИСТОЧНИК KP.RU