В Перми на неделе больше 100 домов останутся без воды

В Перми на предстоящей неделе отключат воду в нескольких районах. Компания «НОВОГОР-Прикамье» сообщает о том, что это связано с аварийными и ремонтными работами.

Так, во вторник, 17 декабря, с 9:30 до 18:30 воду отключат в нескольких домах Ленинского района:

- Максима Горького, 1, 14, 14б, 2, 8, 9;

- Монастырская, 2, 3, 5;

- Петропавловская, 19, 19а;

- Советская, 1, 3, 6.

В пятницу, 20 декабря, с 10:00 и в течение суток воды не будет по следующим адресам:

-Газеты Звезда, 56;

- Красноармейская 1-я, 37, 44а, 46;

- Сибирская, 63, 65, 65А.

Следующее отключение произойдет в воскресенье, 22 декабря.

С 9:00 до 19:00 водой придется запастись жителям Орджоникидзевского района:

-Бирская, 3, 4;

-Дубровский 1-й, 10, 12, 4, 5, 6, 7, 8;

- Дубровский 2-й, 6, 8;

- Карбышева, 52;

- Мелитопольская, 1, 2, 24;

- Писарева, 31, 33, 35, 37, 49, 53, 55, 56 к4, 56 к7, 56 к8, 56 лит а, 56 лит в, 56 лит к, 56 лит л, 56а;

- Репина, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 29, 2а, 2б, 3, 31, 39, 4, 5, 7, 8, 9.

В этот же день с 9:30 до 19:30 воды не будет в Свердловском районе Перми:

-Василия Васильева, 1;

- Гусарова, 11, 13, 20, 5, 7, 9, 9/2, 9а;

- Лодыгина, 42, 44, 46/1, 46/2, 48, 52а;

- Тбилисская, 17, 19, 21, 21А, 23, 25, 27, 29.