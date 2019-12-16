2019-12-15T19:40:03+03:00
Общество

"Его ждет большое будущее". Тяжелобольному мальчику, которому помогали футболисты "Амкар", снова нужна помощь

18-летний Кирилл из Перми уже пять лет борется с онкологией
Елена КОНОВА
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Весной 2015 года Кириллу провели трансплантацию костного мозга от мамы. Фото пресс-службы фонда "Берегиня"Весной 2015 года Кириллу провели трансплантацию костного мозга от мамы. Фото пресс-службы фонда "Берегиня"
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Летом 2014 года, пять лет назад, Кириллу Чазову из Перми поставили диагноз - "острый лимфобластный лейкоз". Он начал лечиться в родном городе, но действенного эффекта это не дало. Тогда Кирилла отправили в центр имени Рогачева в Москву на химиотерапию и операцию.

Помочь мальчику решили и футболисты "Амкара". На одну из тренировок в Турции они вышли с плакатом, где были написаны слова поддержки Кириллу. А также оказали родителям мальчика материальную помощь, призывая сделать это и болельщиков.

- Весной 2015 года Кириллу провели трансплантацию костного мозга от мамы, - сообщили в пресс-службе фонда "Берегиня". - После операции все были готовы вздохнуть с облегчением, но все оказалось не так просто. У Кирилла пошли иммунные и инфекционные осложнения.

Сейчас у юноши проблемы с кишечником, печенью и кожей. А еще Кирилл часто болеет из-за прогрессирующего вторичного иммунодефицита.

- Дело в том, что летом ему исполнилось 18 лет, а, значит, Кирилл переходит в стадию "взрослых пациентов", - добавили в фонде. - К сожалению, продолжение лечения у своего "детского" врача возможно только платно. Но ведь только он знает всю историю болезни Кирилла. Необходимо собрать 70 тысяч рублей на врача. Кирилла ждет большое будущее, но без нашей помощи ему не справиться.

Если вы хотите помочь Кириллу, на сайте фонда есть вся информация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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