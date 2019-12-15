2019-12-15T19:41:26+03:00
Общество

Мастер-класс от ХК "Молот-Прикамье" и дискотека: на катке СК "Победа" открыли "Ледовый сезон"

Для пермяков устроили настоящий праздник
Елена КОНОВА
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На открытие пришли десятки пермяковНа открытие пришли десятки пермяковФото: Елена КОНОВА
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- Будем сюда приходить и на коньках кататься, да, мама? - спросила у женщины пятилетняя девочка.

Вечером 15 декабря у спортивного комплекса "Победа" на Обвинской, 9 торжественно открыли проект "Ледовый сезон". В честь этого для местных жителей устроили настоящий праздник. По льду бегали разноцветные круги от дискошара, а из динамиков громко раздавалась бодрая музыка.

На катке устроили целую дискотеку Фото: Елена КОНОВА

На катке устроили целую дискотекуФото: Елена КОНОВА

- Давайте фотографироваться! - говорил пермякам аниматор в огромной ростовой кукле медведя, катаясь по льду. Дети с радостью с ним обнимались и жали гигантскую лапу.

Перед официальным открытием на катке выступили две юные фигуристки. Зрители были в восторге от их танцев - девочки исполняли сложные элементы.

- Хочу поздравить с открытием катка, - выступил с приветствием депутат Дмитрий Федоров. - Приятно, что в нашем районе есть возможность заниматься спортом на ледовой площадке.

Торжественное открытие проекта состоялось сегодня на нескольких катках Перми Фото: Елена КОНОВА

Торжественное открытие проекта состоялось сегодня на нескольких катках ПермиФото: Елена КОНОВА

А директор спортивного комплекса Алексей Слепынин добавил, что в "Победе" есть множество секций, и каждый может найти себе занятие по душе.

Затем перед гостями мероприятия выступили хоккеисты "Молота-Прикамье" и "Легенды". Они показали желающим мастер-класс, ловко забивая шайбы в ворота. Те, кто участвовал в мастер-классе, получили призы.

На катке устроили целую дискотеку Фото: Елена КОНОВА

На катке устроили целую дискотекуФото: Елена КОНОВА

- Ура! А теперь - катаемся! - объявил ведущий.

Добавим, что с завтрашнего дня 8 городских катков будут бесплатными, но в определенное время. Кататься бесплатно можно будет по вторникам, пятницам и воскресеньям с 20:00 до 22:00.

Список катков: «Гайва» (улица Карбышева, 52), «Прикамье» (улица Ласьвинская, 1), «Юность» (улица Революции, 27), «Фаворит» (улица Репина, 69), «Спутник» (улица Мензелинская, 12), «Победа» (улица Обвинская, 9), «Молния» (улица Волховская, 26).

ИСТОЧНИК KP.RU

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