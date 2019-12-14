2019-12-14T15:49:18+03:00
Общество

«Перестал расти в годик». Школьник из Перми борется с тяжелым заболеванием

Выяснить причину низкорослости поможет дорогостоящий генетический анализ
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Фото: благотворительный фонд «Берегиня».Фото: благотворительный фонд «Берегиня».
Изменить размер текста:

В свои восемь лет Вася Кутуев из Перми на голову ниже своих ровесников. А весит второклассник всего 18 килограммов – как ребенок-дошкольник. Из-за своего маленького роста Вася очень стесняется общаться с ребятами. Одноклассники, конечно, хорошо относятся к мальчику, но друзей у него практически нет. Поэтому большую часть времени Вася проводит дома за чтением энциклопедий и играми в компьютер.

- У Васи низкорослость, - объясняют в пермском благотворительном фонде «Берегиня». - Родители обнаружили эту патологию в физическом развитии своего сына, когда мальчугану был еще годик. Тогда их насторожило, что сын очень плохо растет, и они обратились к врачу. Доктор прописал Васе витамины и семья думала, что вот-вот и их сын догонит своих ровесников. Но этого не случилось, так как все оказалось гораздо серьезнее.

Но как лечить Васину низкорослость и возможно ли это сделать, врачи пока не могут сказать. Выяснить причину отставания в росте может объяснить дорогостоящий генетический анализ. Но семья мальчика многодетная, и взять большую сумму им неоткуда.

У Васи есть две сестры: старшая и младшая. У родителей и старшей сестры со здоровьем все в порядке, а вот у Васи и его младшей сестренки Василисы проявляются признаки болезни.

- Василисе сейчас полтора годика, и она тоже стала плохо расти, - объясняют в «Берегине». - Родители очень беспокоятся за обоих своих детей, не могут понять, почему так произошло и не знают, что теперь делать. Пермяки могут прийти на помощь этой семье и помочь оплатить генетический анализ, который объяснит, откуда растут корни этой болезни. Стоимость анализа - 46 000 рублей. А результат поможет понять врачам, какое лечение нужно назначить мальчику, чтобы он догнал своих сверстников и ответит на вопрос, необходим ли Васе гормон роста.

Помочь семье Васи Кутуева из Перми можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Кунгурские спасатели помогли попавшей в беду овчарке
В Перми закончились поиски 11-летнего школьника, пропавшего сутки назад
«Ехали с концерта Макса Коржа в Перми». Автобус с фанатами музыканта вылетел в кювет и перевернулся
Из Перми в Уфу будут летать прямые авиарейсы
В новогодние каникулы в Прикамье ожидаются 40-градусные морозы
«Что? Ребенок с шокером?». В соцсетях обсуждают школьницу из Прикамья, которая током убила собаку
Водитель на иномарке сбил в центре Перми молодого мужчину
В Перми объявлены поиски 44-летнего мужчины, который уехал на машине в неизвестном направлении
В Пермском тубдиспансере обнаружили сговор на покупку медоборудования
ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез поддерживает экологические проекты пермских школьников
Глава Ленинского района по поручению мэра отправился в рейд по улицам Перми
"Повалила на землю и вцепилась зубами в ногу". Пермячке, на которую напала собака, выплатят 18 тысяч
Житель Прикамья заразил ВИЧ-инфекцией несовершеннолетнюю девочку
В Пермском крае остановлены поиски 47-летней женщины
В 2019 году в Перми открыли рекордное количество экотроп
В Перми до 2023 года планируют построить здание художественной галереи
"Пермь против жестокости": у Театра оперы и балета пройдет пикет в защиту животных
Пермские полицейские задержали парня за сбыт наркотиков
В Прикамье полицейские помогли женщине с ножевым ранением добраться до больницы
Пермь может перейти на новую модель рынка тепла
В Прикамье аварийность на дорогах снизилась на 13%
В Прикамье мужчина купил иномарку, которая находилась в розыске
В Перми насмерть сбили мужчину
В пермской школе №132 появился «Экоград»
В Перми пройдет торжественное открытие ледового сезона
Трогательное письмо мальчика, болеющего раком: "Дедушка Мороз, подари детям из онкоцентра лекарства"
Пермяка осудили за избиение сожительницы
В центре Перми завершилось строительство детского сада
Стали известны подробности пожара в Перми, где пострадали 4 человека