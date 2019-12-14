«Перестал расти в годик». Школьник из Перми борется с тяжелым заболеванием

В свои восемь лет Вася Кутуев из Перми на голову ниже своих ровесников. А весит второклассник всего 18 килограммов – как ребенок-дошкольник. Из-за своего маленького роста Вася очень стесняется общаться с ребятами. Одноклассники, конечно, хорошо относятся к мальчику, но друзей у него практически нет. Поэтому большую часть времени Вася проводит дома за чтением энциклопедий и играми в компьютер.

- У Васи низкорослость, - объясняют в пермском благотворительном фонде «Берегиня». - Родители обнаружили эту патологию в физическом развитии своего сына, когда мальчугану был еще годик. Тогда их насторожило, что сын очень плохо растет, и они обратились к врачу. Доктор прописал Васе витамины и семья думала, что вот-вот и их сын догонит своих ровесников. Но этого не случилось, так как все оказалось гораздо серьезнее.

Но как лечить Васину низкорослость и возможно ли это сделать, врачи пока не могут сказать. Выяснить причину отставания в росте может объяснить дорогостоящий генетический анализ. Но семья мальчика многодетная, и взять большую сумму им неоткуда.

У Васи есть две сестры: старшая и младшая. У родителей и старшей сестры со здоровьем все в порядке, а вот у Васи и его младшей сестренки Василисы проявляются признаки болезни.

- Василисе сейчас полтора годика, и она тоже стала плохо расти, - объясняют в «Берегине». - Родители очень беспокоятся за обоих своих детей, не могут понять, почему так произошло и не знают, что теперь делать. Пермяки могут прийти на помощь этой семье и помочь оплатить генетический анализ, который объяснит, откуда растут корни этой болезни. Стоимость анализа - 46 000 рублей. А результат поможет понять врачам, какое лечение нужно назначить мальчику, чтобы он догнал своих сверстников и ответит на вопрос, необходим ли Васе гормон роста.

Помочь семье Васи Кутуева из Перми можно здесь.