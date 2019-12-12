Михаил Плетнев в Пермь приезжает часто: и как дирижер Российского национального оркестра, и как пианист. И после его последнего концерта представители Пермской филармонии попросили музыканта о небольшом интервью. В том числе предложили поздравить филармонию с 85-летним юбилеем, который состоится в будущем году.

Вполне обычная практика. Пожалуй, ни один музыкант или артист, выступавший с концертами в филармонии, - сколь велик бы он ни был - не отказался произнести несколько добрых дежурных фраз. Но то, как повел себя Михаил Плетнев, стало поводом для шумного скандала и обсуждения, может ли талантливый человек вести себя как последний хам.

Не осталась в стороне и журналист «Комсомолки» Евгения Коробкова. Ее колонку мы публикуем с небольшими сокращениями.

Хам лимузинный

«Интервью Плетнева пермской журналистке - позорнейшее. Образец того, как не подобает себя вести мужчине, музыканту, деятелю культуры. И не надо говорить, что чуткое ухо маэстро оскорбило пермское оканье журналистки, и он, видите ли, не смог сдержаться.

Маэстро, вы в какой стране живете? Это большая страна, и люди ТАК разговаривают. После того, как пермяки принесли вам последнюю копейку, чтобы послушать ваше искусство, говорить, что вы не знаете, что это за город и что самое лучшее - это конфеты с черносливом, это просто неуважение к зрителю. А отказываться поздравить филармонию, из которой ты гребешь деньги лопатой, - свинство.

Напомню, 6 декабря в ютубе опубликовали (и сразу снесли) четырехминутное видео, как Плетнев троллит журналистку. Съемочная группа задает обычные, в общем, дежурные вопросы: «Чем обусловлен выбор программы?», «Как вам Пермь?», «Что понравилось в городе?», «Как вас встречали?» А Плетнев в ответ на вопросы молчит, закатывает глаза, всем своим видом показывает, с какой дурой он общается. Отвечает, что забыл, чем обусловлен выбор программы.

Когда его спрашивают, как ему город, отвечает, что знать не знает, какой это город, но конфеты с черносливом здесь вкусные. И еще на вопрос «как вас принимали?» отвечает, что в ресторане его принимали очень хорошо. Адов стыд! Я не понимаю, почему музыканты поддерживают маэстро, «которому надоело быть белым и пушистым». Плетнев никогда и не был белым и пушистым - он всегда хам. Вернее, был белым и пушистым в 2010 году, после педофильского скандала, когда ему нужно было донести свою точку зрения до общественности. Ох, каким добрым и нежным к журналистам был Плетнев. Ох, как он не замечал ничьих не таких акцентов и говоров.

Кто-то говорит, что, раз уж Плетнев так отвечает, то, видимо, журналистка сама пробралась к нему в гримерку и вынудила отвечать на вопросы. Несусветная дикая чушь! Во-первых, без согласования с пресс-службой в гримерку (да еще с камерой) не пробраться. Во-вторых, журналистка спрашивала про культуру, а не про портки. А приехавшему барину (миллионеру, кстати) непременно нужно было ткнуть ее носом. Не хотел давать интервью - мог бы сразу извиниться и отказать. Это честно и благородно.

И, удивительно: вот ты гребешь деньги лопатой из страны, где половина населения за чертой бедности. У тебя нигде не екнет, что надо быть благодарным этим людям. Да, они такие. Но ты благодаря им получаешь ордена за заслуги перед Отечеством и прекрасно живешь. Так будь им благодарен!

Нет, я не представляю, чтобы так себя повел, например, Башмет. Или, например, кто угодно, кроме Бузовой, Водонаевой, иже с ними и примкнувшего к ним Плетнева. Организую флешмоб в поддержку пермской журналистки. Потому что на ее месте мог быть каждый».

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Плетневу захотелось покуражиться»

- У меня не было цели брать интервью у Великого Музыканта (это чисто корпоративная затея), да и прессы он давно боится как огня, - рассказала «Комсомолке» Маргарита Неугодова, которой пришлось брать у Плетнева интервью. - Меня отправили к нему с сугубо утилитарной целью: записать поздравление с грядущим 85-летним юбилеем филармонии.

Но, как воспитанный человек, я не могла с порога начать разговор с поздравлений. Поэтому и завела волынку «о природе и погоде». Вполне себе дежурные вопросы, на которые рассчитывала получить такие же дежурные, но, по крайней мере, вежливые ответы.

Если г-н Плетнев не желал общаться «со стареющей теткой, которую ему было противно лицезреть» (есть и такие комменты интернет-троллей, которые меня в глаза не видели), нужно было сразу отказаться и не устраивать весь этот цирк с конями. Но ему, видимо, захотелось покуражиться. И если бы я была не при исполнении обязанностей, а независимым журналистом, поверьте, я бы нашлась, что ему ответить и как! Увы, написав не одну сотню интервью со звездами, я не раз и не два сталкивалась с хамством. Правда, таких запущенных случаев в моей практике еще не было. И, выйдя из гримерки дорогого гостя, плакать я не собиралась - слишком много чести!

Хочу сказать огромное спасибо всем, кто меня поддержал. Всему цеховому журналистскому сообществу, всем коллегам, друзьям и просто порядочным людям. Вместе мы – сила! Да еще какая…