2019-12-12T13:02:32+03:00
Общество

Новогодние ярмарки в Перми 2020: адреса, график работы

Где в Перми 2020 можно купить подарки, игрушки на елку и угощения к праздничному столу
Вероника РАНГУЛОВА
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До Нового года осталось чуть больше двух недельДо Нового года осталось чуть больше двух недельФото: Василий Вахрин
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В Перми открываются новогодние ярмарки, которые будут работать в каждом районе города. Публикуем адреса и графики работы новогодних ярмарок в Перми 2020.

Как рассказали в администрации Перми, в праздничных шатрах горожане смогут купить подарки для друзей и родных ручной работы – вязаные шапки, варежки, изделия из кожи. Здесь же можно выбрать подарки на Новый год в Перми 2020: новогодние украшения, гирлянды, елочные игрушки и небольшие сувениры.

Предприниматели представят свою продукцию – мед разных сортов, молочку, колбасные изделия и все, что необходимо для праздничного стола.

На ярмарках в Перми 2020 будут продавать живые и искусственные новогодние ели. Как отмечают специалисты управления по экологии и природопользованию, живые деревца стоит приобретать только на елочных базарах или в лесничествах.

- Не покупайте елку у «черных лесорубов», - предупреждают в администрации. - Выбирая ее в легальных местах, вы можете быть уверенными в том, что она не обработана химикатами.

Новогодние ярмарки в Перми 2020 будут работать ежедневно с 10 до 19 часов, а ярмарка на площади перед Театром-Театром в новогоднюю ночь будет открыта до 4 утра.

Новогодние ярмарки в Перми 2020: адреса и график работы

Ленинский район

С 15 декабря по 8 января - площадь перед Театром-Театром (улица Ленина, 51)

Мотовилихинский район

С 16 декабря по 8 января - улица Крупской, 42

С 23 по 26 декабря - улица Уинская, 10

Индустриальный район

С 18 по 22 и с 23 по 26 декабря - шоссе Космонавтов, 114

С 28 декабря по 8 января - улица Стахановская, 19

Свердловский район

С 19 по 22 декабря - улица Героев Хасана, 105

С 28 декабря по 8 января - улица Запорожская, 11а

Дзержинский район

С 28 декабря по 8 января - улица Мильчакова, 22

Орджоникидзевский район

С 28 декабря по 8 января - улица Писарева, 25/1

Кировский район

С 28 декабря по 8 января - улица Ласьвинская, 18

ИСТОЧНИК KP.RU

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