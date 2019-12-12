К выходным в Перми начнется резкое похолодание

11 декабря - последний день аномально теплого периода в Пермском крае. Напомним, что с 6 декабря на большей части региона наблюдалась оттепель. Где-то температура даже поднималась до 2 градусов, что на 9-13 градусов выше нормы. 10 и 11 декабря на улице шел мокрый снег.

- Но в ближайшее время в Пермь придет значительное похолодание, - сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ. - Похолодание начнется в ночь на 12 декабря. Утром температура в городе будет уже -5...-7 градусов. Ожидается сильная гололедица.

В ночь на пятницу в Перми снова похолодает. Но уже до - 13 градусов. В следующие три дня мороз будет только усиливаться. А вот осадков в выходные в городе не ожидается.

- А к 16 декабря в крае можно ожидать незначительное потепление, - добавили синоптики.

Добавим, что в целом прогноз на декабрь 2019 года для пермяков был благоприятный. Вряд ли в этом месяце нас будут ожидать тридцатиградусные морозы. Возможно, похолодает только ближе к окончанию декабря.