2019-12-11T21:37:26+03:00
Общество

К выходным в Перми начнется резкое похолодание

Температура воздуха опустится на 10 градусов
Елена КОНОВА
Поделиться:
Потепление возможно после 16 декабряПотепление возможно после 16 декабря
Изменить размер текста:

11 декабря - последний день аномально теплого периода в Пермском крае. Напомним, что с 6 декабря на большей части региона наблюдалась оттепель. Где-то температура даже поднималась до 2 градусов, что на 9-13 градусов выше нормы. 10 и 11 декабря на улице шел мокрый снег.

- Но в ближайшее время в Пермь придет значительное похолодание, - сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ. - Похолодание начнется в ночь на 12 декабря. Утром температура в городе будет уже -5...-7 градусов. Ожидается сильная гололедица.

В ночь на пятницу в Перми снова похолодает. Но уже до - 13 градусов. В следующие три дня мороз будет только усиливаться. А вот осадков в выходные в городе не ожидается.

- А к 16 декабря в крае можно ожидать незначительное потепление, - добавили синоптики.

Добавим, что в целом прогноз на декабрь 2019 года для пермяков был благоприятный. Вряд ли в этом месяце нас будут ожидать тридцатиградусные морозы. Возможно, похолодает только ближе к окончанию декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Перми на трассе пострадал 6-летний ребенок
В центре Перми загорелся автобус с пассажирами
В Прикамье женщину осудили за неуплату алиментов своей дочери
В Общероссийский день приема граждан пермяки смогут обратиться с вопросом к представителям прокуратуры
В Прикамье осудили местного жителя за смертельное ДТП
На трассе в Перми легковушка улетела в кювет и врезалась в дерево
"Ты - рыба моей мечты": в Перми прошел концерт "Ленинграда"
«Здание полностью утратило исторический облик». В бывшей студенческой поликлинике разместят пермский военкомат
«Сон или иная реальность?» В пермском театре «У Моста» показали премьеру шекспировской комедии
На Восточном обходе Перми открыли движение транспорта по 4 полосам
Образовательные учреждения Перми переходят на «умное» энергосбережение
Пермские старшеклассники представят свои бизнес-проекты на фестивале «Аукцион идей»
Сегодня в Перми пройдет лекция о психологическом здоровье ребенка
МЧС предупреждает: в Прикамье возможна сильная изморозь
Из-за отремонтированных дорог в Перми снизилось количество аварий
В Пермском крае вертолет санавиации доставил пятимесячного малыша и его мать в больницу
«Азот» подвел итоги реализации проекта «Территория роста»
«Гвозди, монетки, булавки». Прикамские врачи рассказали, что чаще всего проглатывают маленькие дети
В Перми усилят работу снегоуборочной техники
В Перми бывшего министра территориальной безопасности отправили под домашний арест
Транспортная прокуратура нашла нарушения в Пермском аэропорту
В Перми пройдут Дни Италии