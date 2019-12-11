Трансляция с лекции о психологическом здоровье ребенка
Она проходит в гимназии № 2
Лекция о психологическом здоровье ребенка.Multistreaming with https://restream.io/
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11 декабря в 19-15 в гимназии №2 проходит лекция «Роль семьи в формировании жизнеутверждающего поведения», которую читает психотерапевт Татьяна Юрьевна Огибалова. Она рассказывает о профилактике стресса, а также о том, что делать, чтобы сохранить психологическое здоровье ребенка.
Мы ведем онлайн-трансляцию с мероприятия.