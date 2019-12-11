Частная медицина: сама по себе или в партнерстве с государством

На прошлой неделе в Перми прошел инициативный форум «Бизнес зовет!», где на 11 тематических площадках представители малого и среднего бизнеса, маркетологи, руководители различных пермских предприятий, общественники и представители краевого правительства обсуждали различные вопросы, связанные с успешным развитием региона.

Проектная сессия «Частная медицина» собрала в главном зале форума 96 представителей частного сектора здравоохранения Пермского края. Владельцы и управляющие коммерческих медицинских учреждений, главные врачи частных клиник и диагностических центров, представители органов власти, производители медицинского оборудования и лекарств обсуждали вопросы государственно-муниципального частного партнерства, саморегулирования и ОМС, менеджерские качества современного управленца, готовность бизнеса к формированию профессиональной гильдии частной медицины Пермского края.

Фото предоставлено организаторами

Эффективность государственно-частного партнерства

В самом начале мероприятия вице-президент Пермской ТПП Елена Гилязова выступила с приветственным словом, пожелала участникам успешной сессии, пригласила к кооперации и диалогу с властью и контрольно-надзорными органами.

О личном опыте эффективного формата государственно-частного партнерства и выгоде, которую получают обе стороны, рассказала председатель правления ГК «Эксперт», крупнейшей в России сети, объединяющая диагностические и многофункциональные центры, депутат Липецкого областного совета депутатов Елена Латышева.

Ниже - 7 сложностей в построении диалога между властью и бизнесом:

Неспособность разграничить такие экономические инструменты, как инвестиционный проект и государственно-частное партнерство как со стороны органов власти субъекта РФ, так и со стороны представителей бизнеса.

Неверное проведение оценки социально-экономических эффектов социально-экономических эффектов от реализации проектов ГЧП с участием бюджетных средств (отношение к концессии, в рамках которой создается инфраструктура в государственной собственности, как к частному проекту).

Попытка применения положений 44-ФЗ о предварительном обосновании стоимости работ, которые не распространяются на заключение и исполнение концессионных соглашений.

Недостаточный опыт в практике контрольно-надзорных органов в части применения 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

Возникновение риска искажения экономической сущности ФЗ 115-ФЗ и 224-ФЗ: «Доступность здесь и сейчас качественной медицинской помощи в обмен на гарантирование со стороны государства доходности частному инвестору».

Отсутствие специальной практики процедуры закупок социально значимых услуг, оказываемых по соглашению ГЧП/КС.

Задвоение конкурсных процедур при модернизации и закупки услуг.

Фото предоставлено организаторами

Система ОМС для частных клиник

Президент национального союза региональных объединений частной системы здравоохранения, генеральный директор ГК «ЦСМ» - Санталь» Евгений Рабцун в своем докладе раскрыл вопрос экономики в системе ОМС, отметил сложности в работе частного медицинского центра в системе ОМС и обозначил инструменты для их решения:

- Страховое обеспечение в системе ОМС - это оплата медицинским организациям медицинских услуг, оказанных застрахованным гражданам при заболеваниях, входящим в программу ОМС. «Госзадания» по ОМС не существует – это жаргонизм. ОМС безлимитный вид страхования.

Как отметил докладчик, деятельность в сфере ОМС регулируется посредствам системы договоров, заключенных в пользу третьего лица – застрахованного по ОМС гражданина. Средства ОМС – негосударственные средства, они не предназначены для финансирования больниц. Их цель - оплата медицинских услуг, оказанных застрахованному лицу, при заболеваниях, входящих в систему ОМС.

- Деньги идут за пациентом – это ключевой страховой принцип, - пояснил Евгений Рабцун. - Платят тому, кто оказал медицинскую помощь, а не тому, кто получил «задание». Это и есть ориентация на пациента. Пациент имеет право выбрать врача и медицинскую организацию. Приоритет этого права закреплен законом. Система здравоохранения должна перейти на страховые принципы.

К сожалению, по мнению автора, развитие частной системы здравоохранения отождествляется с ущемлением прав граждан на доступную, бесплатную медицинскую помощь. Частные клиники обвиняют в снижении качества медпомощи, частные клиники винят в провале модернизации национального здравоохранения – дефиците кадров.

- Есть и положительные моменты - частные клиники судятся с частными СМО за «сверхобъемы» повышая доступность медицинской помощи, выступают против теневых платежей в государственном секторе здравоохранения, дают возможность за деньги получить медицинскую помощь, в которой отказали в государственной системы, обеспечивая ее своевременность, воспитывают в врачах пациент-ориентированный подход, уважение к личности и состоянию здоровья, развивают новые технологии, - подчеркнул спикер.

Фото предоставлено организаторами

Секреты эффективного управленца

Заместитель председателя правления ГК «Эксперт» Владислав Шерстобоев рассказал о перспективах развития медицины, а также обозначил основные тренды современного и эффективного управления:

Тренд развития открытых коммуникаций (социальные сети), человек 360 градусов, социальные рейтинги;

Тренд быстрого «старения» в ИТ, интернет вещей (IoT) и персонализация, новый интернет Блокчейн (blockchain), новые бизнес модели (IааS, РааS, SааS, DaaS);

Тренд когнитивных технологий (систем «второго мнения»), BigData, Uber-изация, VR, 3D печать, голосовые помощники;

Тренд на «свободные деньги», криптовалюты, ICO (аналог IPO в цифровом мире);

Тренд государственно-частное партнерство (нужны профессиональные менеджеры проектов) и импортозамещение.

Фото предоставлено организаторами

Власть готова к открытому диалогу

- Объединение частной медицины, если следовать трендам в бизнесе и в медицине - единственный способ эффективно работать в условиях современной действительности, - подчеркнул директор ООО «Гутен Таг» Дмитрий Карпинский.

В завершении сессии предприниматели договорились о проведении в Перми весной 2020 года расширенного межрегионального форума по частной медицине с привлечением федеральных спикеров и экспертов.

Инициативу объединения и проведения мероприятия поддержал заместитель министра здравоохранения Пермского края Михаил Мальцев, который подтвердил готовность к прямому и открытому диалогу с частной медициной. А советник губернатора Пермского края по вопросам социального блока Анатолий Зубарев высоко оценил насыщенность программы проектной сессии «Частная Медицина», отметил высокую актуальность докладов, порекомендовал бизнесу объединяться.

ВАЖНО

Организаторы форума: АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края» совместно с Некоммерческая организация «Пермский фонд развития предпринимательства» по поручению Правительства Пермского края и Союз «Пермская торгово-промышленная палата».