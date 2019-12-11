Семь важных дел, которые пермякам нужно сделать до Нового года

До Нового года осталось три недели. Вам кажется, что времени еще очень много и можно не торопиться с приготовлениями к празднику? Но, как обычно, в конце года на работе начинается аврал, у детей в школе ожидаются контрольные работы, к которым им надо помочь подготовиться... И вдруг выясняется, что Новый год - вот он, уже завтра, а у вас и в холодильнике пусто, и под елочку положить нечего.

Чтобы не оказаться в таком положении, пора начинать подготовку к Новому году. Что надо успеть сделать в эти три недели? Давайте составим примерный список предновогодних дел.

1. Считаем деньги

Первым делом надо составить смету праздника. Определить, сколько денег из семейного бюджета вы можете позволить себе потратить. Причем таким образом, чтобы спокойно дожить до следующей зарплаты.

- Чтобы внезапно не оказаться с пустым кошельком в разгар каникул, лучше заранее установить предельную сумму, которую вы готовы потратить на Новый год, - говорит управляющий отделением «Пермь» Банка России Алексей Моночков. - Определите главные статьи расходов, не забудьте включить графу «Непредвиденные расходы» и постарайтесь не выходить за пределы этой суммы.

Как составить смету? Нарисуйте таблицу с несколькими колонками. Напишите в первой колонке: «праздничный стол», «подарки», «поездки в каникулы», «походы в кино и театр», «запланированные приобретения». А в другой проставьте примерные суммы - сколько и на что сможете потратить.

- Проверьте свою банковскую карточку, уточните, когда заканчивается срок ее действия, - советует Алексей Моночков. - Если карта действует только до конца года, срочно отправляйтесь в банк и переоформите ее. Иначе вы рискуете оказаться в ситуации, когда не сможете пользоваться собственными деньгами. Подобные ситуации не редкость. Ведь некоторые банки переоформляют свои карты не одну неделю.

2. Покупаем подарки

О подарках лучше позаботиться заранее. В последние дни на дорогах будут пробки, а в магазинах - очереди.

- Предновогодние пробки в Перми начнутся уже с середины декабря, - предупреждает врио начальника отдела пропаганды ОГИБДД Управления МВД России по Перми Владимир Яцук. - А в последние выходные - 28 и 29 декабря - улицы будут забиты так, что лучше ходить пешком или ездить на общественном транспорте. Особенно сложная обстановка будет на центральных улицах - Попова, Комсомольском проспекте, Ленина, Куйбышева, шоссе Космонавтов и Крупской.

Это связанно с тем, что не только жители города спешат в крупные торговые центры за подарками, но и много транспорта прибывает из ближайших населенных пунктов края.

- Выбирая подарки, не покупайтесь на призывы «Скидки 90% на все!», - предупреждает Алексей Моночков. - Перед праздниками ценники нередко специально завышают в несколько раз, чтобы потом объявить «распродажу». Присмотритесь к нужным вещам заранее, сфотографируйте или запишите их стоимость и затем проверьте - настоящий это дисконт или лишь хитрый маркетинговый ход.

3. Запасаемся продуктами

В пермских магазинах уже начались предпраздничные акции и скидки. Например, на зеленый горошек, консервированную кукурузу, красную икру - то, что можно купить заранее. Во-первых, вы сэкономите на этом деньги. Во-вторых, не придется перед Новым годом тащить домой слишком тяжелые сумки. Можно также постепенно запасаться шампанским и другими напитками. На них тоже уже объявлены скидки.

4. Заказываем турбазу

Кто-то предпочитает встречать Новый год дома, а кто-то хочет отправиться с друзьями на природу. Места на пермских турбазах еще остались, но, чтобы их найти, придется постараться. На некоторых базах домики на новогоднюю ночь раскупили еще месяц назад. Впрочем, можно съездить на базу и после праздника, в каникулы. Обойдется это вам раза в два дешевле.

Если на новогоднюю ночь коттедж на сутки на 6-8 человек обойдется вам не менее чем в 20 тысяч, а стоимость двухместного номера - от 6 тысяч рублей, то на 2-8 января коттедж можно снять тысяч за 12 тысяч в сутки, а двухместный номер – за 3 тысячи рублей.

5. Приобретаем елку и новогодние игрушки

Елочные базары в Перми начнут работать на следующей неделе. Точный срок городские власти еще не определили. Тем временем пермские предприниматели уже озвучили цены на лесных красавиц. Ель ростом до 1 метра - от 300 рублей, от 1 метра до 1,3 метра - от 400 рублей, до полутора метров - от 450 рублей. А высокие, от полутора до 2,2 метра - от 550 рублей.

Букет из еловых веточек - от 100 рублей.

Можно приобрести и искусственную ель. В магазинах уже открылись новогодние базары, где продают пластиковые елки, елочные игрушки и гирлянды. Небольшую искусственную елочку можно купить за 500 рублей. Но есть елки и за десятки тысяч рублей.

6. «Выписываем» Деда Мороза и Снегурочку

Главное новогоднее волшебство для любого ребенка - это приход к нему домой Деда Мороза стоит от одной тысячи рублей до 7-10 тысяч. Чем ближе к Новому году, тем больше придется заплатить за их визит. Конечно, самый дорогой заказ - на вечер 31 декабря.

7. Делаем генеральную уборку

Встречать Новый год приятнее в чистой квартире. Поэтому накануне стоит провести генеральную уборку. Если вы очень заняты, можно воспользоваться услугами клининговых компаний. Их в Перми немало.

Стоимость генеральной уборки зависит и от компании, и от того, что входит в перечень работ. Если вы хотите, чтобы у вас до блеска вычистили и кухонные шкафчики изнутри, и духовку, и сантехнику, то цена составит от 80 до 100 рублей за квадратный метр. Если же готовы ограничиться уборкой внешних поверхностей, то цена начнется от 40 рублей за метр. Уборщики к вам могут прийти прямо в день звонка. Работают они и в выходные.