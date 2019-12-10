В России внедряют в образование и на производстве институт наставников

По сообщению РИА Новости, в рамках национального проекта "Образование" идет активная подготовка к выпуску методологии института наставничества. Как реализуют поставленную задачу, и на что нужно обратить внимание, внедряя сопровождение, обсудили участники пресс-конференции "Развитие института наставничества и популяризация лучших практик среди профессионального сообщества, работодателей, населения" в МИА "Россия сегодня".

- Методология включает в себя все необходимые действия: формирование базы наставников, отбор и обучение, завершение процедуры сопровождения и другие. С одной стороны, будет дана "рабочая тетрадь" - что делать, чтобы методологию наставничества внедрить. С другой, большое количество практических кейсов – примеры того, как выстраивать взаимодействие", - прокомментировал заместитель директора "Фонда новых форм развития образования" Антон Яремчук.

Участники пресс-конференции отметили, что, несмотря на подробную разработку модели, включая предложение по формам и способам взаимодействия, для успеха наставничества очень важна внутренняя мотивация к сопровождению. Модель поможет организовать процесс, но не является жесткой инструкцией, и не должна становиться отчетной формой внедрения.

- Виды и формы работы наставника очень сильно зависят от ситуации, в которой появляется взаимодействие, и его цели. Одной из задач является ликвидация образовательного дефицита. С этой точки зрения важно отталкиваться именно от того, для чего и для кого мы это делаем, а не от формы", - подчеркнул директор Федерального института развития образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (ФИРО РАНХиГС) Максим Дулинов.

Эксперты также сообщили, что наставничество будет вспомогательным институтом для образовательных организаций, однако дополнительной нагрузкой для сотрудников не станет.

- Если говорить про школьную ситуацию, то у обычных учителей-предметников большое количество других задач. Через них проходит слишком много детей, чтобы они смогли индивидуализировать свой подход к каждому ученику. Учитель может стать наставником, но для этого нужно будет снизить учебную нагрузку, - объяснил Максим Дулинов.

На пресс-конференции также рассказали, что ускорить свой учебный рост с помощью наставника смогут не только учащиеся школ и вузов, но и новые сотрудники организаций, в том числе студенты, выходящие на практику.

Эксперты отметили, что итоговый документ представят до конца 2019 года.