2019-12-10T15:36:24+03:00
Общество

Наставники обменяются опытом

В Москве пройдет семинар по вопросам развития института наставничества
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Фото предоставлено организаторамиФото предоставлено организаторами
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- Наставничество сегодня активно развивается, - отметила президент Союза «Профессионалы в сфере образовательных инноваций» Наталья Булаева. - Этот метод обучения довольно популярен и охватывает различные сферы: промышленность, бизнес, социальную сферу. Всюду, куда приходят молодые специалисты, где нужно провести индивидуальную траекторию профессионального развития и ввести в профессию, нужны наставники. Тем не менее в этом направлении остаются актуальными вопросы развития института наставничества, обмена и распространения лучших практик.

Эти вопросы и будут обсуждаться на семинаре, который проведет Союз «Профессионалы в сфере образовательных инноваций» совместно с ООО «Альмира» по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации.

В рамках семинара представители федеральных органов исполнительной власти, эксперты в сфере образования, представители работодателей, родители и старшеклассники обсудят успешные практики наставничества в образовании и на производстве. Также будут предложены методы вовлечения в практики наставничества различных слоев населения и пути развития института наставничества. Ведущие семинара расскажут об изменении института наставничества в последние годы, познакомят участников с успешными практиками наставничества в образовании.

В числе докладчиков - доктор педагогических наук, профессор МГПУ, заведующая лабораторией индивидуализации и непрерывного образования Института непрерывного образования Татьяна Ковалева, директор национального ресурсного центра «Ментори» Ирина Пронькина, эксперт госкорпорации «Росатом» Геннадий Громяцкий и сотрудники Центра профессионального образования и систем квалификаций ФИРО РАНХиГС Екатерина Есенина и Айрат Сатдыков.

Семинар пройдет 13 декабря в Москве, в бизнес-центре «Новослободский» (ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8). Начало в 12.00.

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