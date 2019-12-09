Жителя Прикамья приговорили к 11 годам за то, что он замуровал беременную возлюбленную в глубокой яме

В июне этого года случайный прохожий услышал чьи-то жалобные стоны, которые доносились непонятно откуда. Он пошел на звук. Когда понял, откуда тот доносится, обомлел от ужаса – стоны раздавались из овощной ямы, заваленной сверху камнями и досками.

Завалы разгребли, из темной глубины достали еле живую девушку. Ее одежда была вся в крови. Позже выяснилось, что она пробыла там двое суток, и если бы ее чудом не обнаружили, она так и осталась бы погребенной под землей.

Ее срочно положили на операционный стол, стали зашивать резаные раны. Врачи поняли, что у нее вот-вот должен был родиться ребенок. Маму им спасти все-таки удалось, а вот младенца - нет.

Позже следователи опросили десятки свидетелей и воспроизвели жуткую картину случившегося. 31-летний житель Кунгура решил избавиться от своей возлюбленной. Он знал, что у них через два месяца должен родиться ребеночек, но не очень-то был этому рад. И он повел свою спутницу жизни прогуляться в уединенное место - туда, где он раньше приметил заброшенную глубокую яму, в которой прежде хранили овощи. Когда пара оказалась рядом с ней, молодой мужчина с силой ударил свою сожительницу по голове. Затем стал колоть ножом и душить. После спустил в яму женщину и своего будущего ребенка, для верности завалив сверху люк, чем придется.

Он надеялся, что больше никогда ее не увидит.

- Находясь в безлюдном месте, он нанес потерпевшей удары твердым тупым предметом и ножом в область жизненно важных органов, сдавливал ей шею, после чего скинул тело на дно заброшенной овощной ямы, имеющей глубину больше 3 метров, - рассказали кунгурские следователи. - После закрыл вход в неё досками и камнями. При этом он знал, что женщина была на седьмом месяце беременности.

Материалы медицинской и генетической экспертиз подтвердили эти выводы. В конце ноября уголовное дело передали в суд.

Кунгуряка обвинили в покушении на убийство женщины, заведомо для него находящейся в состоянии беременности. По этой статье виновные наказываются лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет либо пожизненным заключением.

- Он желал смерти потерпевшей, она выжила случайно, - подчеркивают следователи.

- Суд приговорил 33-летнего жителя Кунгура к 11 годам колонии строгого режима, в пользу потерпевшей с него взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей, - сообщили в Кунгурском городском суде.

У него еще есть возможность обжаловать приговор в краевой инстанции.

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