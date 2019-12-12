2019-12-10T09:24:18+03:00
Общество

Ремонт дома под чутким присмотром видеокамер

Технология видеонаблюдения набирает популярность среди жителей многоквартирных домов
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С помощью видеонаблюдения за ходом ремонта можно следить прямо с экрана смартфона. Фото компанииС помощью видеонаблюдения за ходом ремонта можно следить прямо с экрана смартфона. Фото компании
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Оказалось, что камера может стать отличным помощником во время проведения работ дома — от замены плитки до монтажа дорогостоящего оборудования. С помощью видеонаблюдения за ходом ремонта можно следить прямо с экрана смартфона — из любой точки мира, где есть доступ к интернету.

— Я начал дома ремонт, закупил материалы — недешевые, импортные, нанял бригаду. И стал замечать, что стройматериалов все время недостаточно, бригадир мне говорил, что я, мол, неверно рассчитал количество, — делится Вадим, обладатель двушки в новостройке. — Я закупился ещё, а заодно поставил камеры от «Ростелекома» в квартире. Быстро выяснилось, что рабочие подтаскивали материалы, а болтали больше, чем работали. Следующая бригада оказалась более ответственной, может, ещё их дисциплинировало то, что я сразу объявил: в квартире работают камеры.

Александр Морозов, блогер и телеведущий: «Устанавливаются эти камеры очень легко. Подключить их сможет даже ребенок. Можно поставить, например, в комнате, где делается ремонт, и на выходе из квартиры. А переключаться между камерами можно прямо в приложении».

Сейчас системой «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» пользуются три тысячи семей Пермского края. Фото компании

Сейчас системой «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» пользуются три тысячи семей Пермского края. Фото компании

По мнению блогера, видеонаблюдение — один из самых надежных способов избежать неприятных сюрпризов в период квартирного ремонта. Через специальное приложение «Умный дом» владельцу квадратных метров будут приходить уведомления о любых вмешательствах в работу устройства. От перекрытия обзора до попытки отключения.

— Можно следить за тем, насколько интенсивно работает бригада, соблюдают ли рабочие технологии, не спят ли во время обеда, вовремя ли привозят материалы, не выносят ли они сэкономленные ламинат и обои за пределы жилья, — делится лайфхаком Александр Морозов.

Сервис позволяет добавить в личный кабинет сразу несколько камер, которые могут быть установлены как в разных помещениях, так и в разных городах. Видеозаписи с камер хранятся в «облаке» от 7 до 30 дней в зависимости от тарифа, а ролики можно скачать на мобильный телефон и использовать при возникновении спорных ситуаций.

Сейчас системой «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» пользуются три тысячи семей Пермского края. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился в четыре раза. Всего на Урале работает свыше 25 тысяч видеокамер.

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