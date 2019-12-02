В SKODA Камская Долина прошел семейный праздник для любителей KODIAQ

Перед самым началом зимы автоцентр ŠKODA Камская Долина пригласил всех на KODIAQ Family Day. Радушно встречали и тех, кто уже стал поклонником этого внедорожника, и тех, кто к нему присматривается и хочет узнать получше.

Дружно и весело провели целый день, причем каждый член семьи мог найти занятие по душе. Под руководством мастеров дети учились искусству оригами, квиллинга (композиций из бумажных лент) и твистинга (фигурок из воздушных шаров). Многие вместе с родителями впервые попробовали технику рисования на поверхности воды – эбру. Любители современных технологий могли погрузиться в мир виртуальной реальности с помощью VR-очков. Для тех, кто любит интеллектуальные игры, прошла викторина, где каждый мог выиграть оригинальный сувенир от ŠKODA.

Фото пресс-службы компании

Ну и конечно, гости ŠKODA Камская Долина могли близко познакомиться с KODIAQ – всей семьей пройти тест-драйв по обновленному маршруту, который раскрывает возможности автомобиля и в условиях шумного города, и на загородной трассе, и там, где она заканчивается.

Садясь за руль и исследуя KODIAQ деталь за деталью, начинаешь понимать, что автомобиль создан для того, чтобы в нем было комфортно всем. Во-первых, внушительный салон с возможностью разместить три ряда сидений – отличный повод почаще собираться всей семьей или с друзьями. Кстати, с четвероногими тоже.

Большие дверные проёмы, просторные задние сиденья, крепления Isofix обеспечат высокий уровень безопасности и комфорта для детей. Они любят шалить и баловаться? Есть kid lock, а под рукой у водителя кнопка блокировки открывания окон.

Взять с собой вещи и провизию на большую компанию или разместить большие пакеты после посещения супермаркета можно в багажное отделение – самое вместительное в классе. Объем багажника составляет 635 литров (вырастет до 1980 литров, если сложить задние сиденья).

Вместительный Jumbo Box под передним подлокотником для множества небольших вещей, которые нужны в дороге – салфетки, провода или снек. А для пассажиров сзади – розетка и USB-разъем, чтобы посмотреть любимый мультфильм или послушать музыку на смартфоне или планшете.

Это уже не говоря о множестве других «мелочей» Simply Clever, которые, как показывает опыт, многие еще долго открывают для себя после покупки ŠKODA. Неудивительно, что для многих и сам KODIAQ становится полноценным членом семьи.

Познакомиться со ŠKODA KODIAQ всей семьей можно в автоцентре ŠKODA Камская Долина в Перми на ул. Спешилова, 105а. Предварительная запись по телефону 8 (342) 259-43-40 и на сайте skoda-kd.ru.