2019-12-09T11:36:12+03:00
Здоровье

Диспансеризация нужна каждому

Она позволяет получить полноценную картину состояния здоровья человека и определить предрасположенность к возможным заболеваниям
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С января 2019 года всем работающим россиянам положен дополнительный выходной для прохождения диспансеризации. Фото компанииС января 2019 года всем работающим россиянам положен дополнительный выходной для прохождения диспансеризации. Фото компании
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Не каждый из нас с уверенность сможет сказать здоров он или нет. А ведь проблемы со здоровьем чаще всего обнаруживаются именно тогда, когда болеть никак нельзя.

Здоровье человека - это совокупность целого ряда показателей и исследовать их лучше всего в комплексе. Для этого достаточно пройти бесплатный профилактический осмотр или диспансеризацию.

В Российской Федерации утвержден новый порядок прохождения профилактических осмотров и диспансеризации.

Все взрослое население от 18 до 39 лет проходит диспансеризацию 1 раз в 3 года, а с 40 лет – ежегодно.

Профилактические медицинские осмотры проводятся ежегодно.

Диспансеризация – комплекс профилактических и диагностических мероприятий, позволяющих не только получить полноценную картину состояния здоровья человека, но и определить предрасположенность к возможным заболеваниям в будущем, спрогнозировать развитие имеющихся патологий.

Профилактический осмотр, как составная часть диспансеризации, помимо нацеленности на ранее выявления хронических патологий, нацелен на работу с каждым пациентом - врач предупреждает о факторах риска развития болезней, проверяет, не употребляет ли гражданин наркотики или психотропные вещества, определяет группу здоровья и дает рекомендации по здоровому образу жизни.

Список врачей и обследований будет индивидуальным: все зависит от состояния здоровья, возраста, наличия уже диагностированных хронических болезней и т.д. В определенные возрастные периоды один раз в три года дополнительно проводится онкоскрининг.

С января 2019 года всем работающим россиянам положен дополнительный выходной для прохождения диспансеризации. Воспользоваться этим правом можно один раз в три года, работающим пенсионерам и гражданам предпенсионного возраста полагается по два рабочих дня ежегодно.

Перед тем как отправляться в поликлинику, необходимо согласовать день с работодателем и написать соответствующее заявление с просьбой предоставить выходной для прохождения диспансеризации.

Для того, чтобы пройти профилактический осмотр или диспансеризацию, гражданину необходимо обратиться в поликлинику, к которой он прикреплен, — нужен только паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Офис ООО «СМК РЕСО-Мед» в г.Пермь:

- ул. Максима Горького, д.9

Телефон: 8 (342) 210-10-91 (отдел страховых представителей и защиты прав застрахованных)

Тел. 8−800−200−92−04 (бесплатная круглосуточная горячая линия)

Официальный сайт: www.reso-med.com.

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